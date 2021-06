EK nieuws: Ook Engelse aanvoerder Harry Kane met regenboogband

MAANDAG 28 JUNI

Ook Engelse aanvoerder Kane doet regenboogband om

21:00 uur Aanvoerder Harry Kane van Engeland draagt in de achtste finale van het Europees kampioenschap voetbal tegen Duitsland ook een zogenoemde regenboogband om zijn arm.

Kane volgt daarmee het voorbeeld van de Duitse doelman Manuel Neuer, die dit al enige wedstrijden doet.

Georginio Wijnaldum droeg tegen Tsjechië een OneLove-band, waarmee hij ook inclusiviteit en verbinding wilde uitstralen.

Doelman Mignolet uit Belgische EK-selectie, Kaminski opgeroepen

18.09 uur: Doelman Simon Mignolet van Club Brugge heeft de Belgische EK-selectie door een blessure moeten verlaten. Bondscoach Roberto Martinez heeft Blackburn-keeper Thomas Kaminski opgeroepen als vervanger.

Mignolet, de tweede doelman van de ’Rode Duivels’ achter Thibaut Courtois, moest zondag voor de achtste finale in Sevilla tegen Portugal (1-0) de warming-up vroegtijdig beëindigen. Hij had last van zijn linkerknie. Mignolet zat tijdens de wedstrijd nog wel op de bank, maar Matz Sels nam de rol van tweede doelman over.

België speelt vrijdag in München tegen Italië in de kwartfinales van het EK.

Italiaan Pessina hoopt op De Bruyne bij tegenstander België

16.50 uur: De Italiaanse middenvelder Matteo Pessina hoopt dat Kevin De Bruyne tijdig is hersteld om vrijdag met België mee te doen in de EK-kwartfinale tegen de ’Azzurri’ in München. „Hij heeft aangetoond een van de beste spelers ter wereld te zijn. Ik wil dat hij er tegen ons bij is, dat hij op het veld staat en dat we dan proberen hem af te stoppen”, blikte de international van Atalanta vooruit.

De Bruyne viel zondagavond in de achtste finale tegen Portugal (1-0) uit met een enkelblessure. Het is nog onduidelijk wat de spelmaker van Manchester City precies mankeert. De Belgische teamleiding heeft verder nog geen mededelingen gedaan over zijn fysieke toestand. Ook het meespelen van aanvoerder Eden Hazard (spierblessure) in het duel met Italië is nog onzeker.

Pessina is bij het EK tot dusver ook onder de indruk van het spel van Romelu Lukaku, de clubtopscorer van landskampioen Internazionale, in het Belgische team. „Hij kan zich solo tegen twee of drie tegenstanders redden. Hij ondersteunt de hele ploeg en heeft zich op technisch vlak enorm verbeterd. We kennen hem natuurlijk goed uit de Serie A. Dat kan ons misschien een beetje helpen om hem vrijdag uit de wedstrijd te houden.”

Duitsers Rüdiger en Gündogan terug voor EK-duel met Engeland

14.16 uur: De Duitse verdediger Antonio Rüdiger (Chelsea) en middenvelder Ilkay Gündogan (Manchester City) zijn een dag voor het duel met Engeland teruggekeerd op het trainingsveld. Duitsland en Engeland strijden dinsdag vanaf 18.00 uur op Wembley om een plek in de kwartfinales van het EK.

Rüdiger had last van een verkoudheid, terwijl Gündogan een lichte hoofdblessure had opgelopen. De middenvelder deed het om die reden de afgelopen dagen rustig aan.

Thomas Müller, die vorige week kampte met een knieblessure, traint inmiddels weer volledig mee.

Deense bondscoach had zege Tsjechië op Oranje wel verwacht

14.02 uur: De Deense bondscoach Kasper Hjulmand is allesbehalve verrast dat zaterdag niet het Nederlands elftal, maar Tsjechië de tegenstander is in de kwartfinales van het EK. „Eerlijk gezegd kwam het resultaat voor mij niet als een verrassing”, zei Hjulmand over de Tsjechische zege op Oranje in Boedapest (2-0).

„Ik heb heel veel respect voor de Tsjechen. Ze spelen met bijzonder veel intensiteit. Ze zijn goed georganiseerd en ook fysiek erg sterk. Patrik Schick is op dit moment een van de beste aanvallers in Europa”, zei Hjulmand, die zaterdag met Denemarken de kwartfinales haalde door Wales in Amsterdam 4-0 te verslaan.

Volgens verdediger Nicolai Boilesen (ex-Ajax) lijkt Tsjechië qua manier van voetballen wel op Denemarken. „Als ik zie hoe ze als team één zijn, hoe ze wedstrijden aanpakken, dan is dat heel vergelijkbaar met hoe het bij ons gaat. Voetbal is bovenal een teamsport”, aldus de Deense international.

De Denen verloren op dit EK hun eerste twee groepswedstrijden, tegen Finland en België. Het duel met de Finnen werd overschaduwd door het drama met Christian Eriksen, die op het veld in Kopenhagen in elkaar zakte en gereanimeerd moest worden. Denemarken heeft zich echter op indrukwekkende wijze opgericht. De ploeg van Hjulmand maakte zowel in de laatste groepswedstrijd tegen Rusland (4-1) als tegen Wales vier doelpunten. De Denen treffen Tsjechië zaterdagavond in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, met als inzet een plek bij de laatste vier.

ZONDAG 27 JUNI

Bondscoach Tsjechië straalt na zege op Oranje

22.31 uur: Bondscoach Jaroslav Silhavy kon zijn geluk niet op na de zege van Tsjechië op het Nederlands elftal in de achtste finale van het EK (2-0). „Wij waren zeker niet de favoriet, maar we hebben gespeeld als een echt team”, zei hij. „Hier kunnen we mee verder.”

„We zijn eerst verder gekomen in een lastige poule met Engeland, Kroatië en Schotland”, zei Silhavy. „Dat was al een hele prestatie. En nu was Nederland favoriet, maar we winnen wel. We hebben Georginio Wijnaldum uit de wedstrijd gespeeld en andere belangrijke spelers van hen boos gemaakt. We kregen zelfs applaus van de Nederlandse fans. Dat was heel sportief.”

„Tegen Denemarken zal het een stuk lastiger worden dan tegen Nederland”, voorspelde Silhavy. „Zij hebben kracht geput uit de verschrikkelijke gebeurtenis met Christian Eriksen. Maar als we Nederland kunnen verslaan, dan hebben we ook een kans tegen de Denen.”

Havertz durft Duitse penaltyserie tegen Engeland best aan

17.19 uur: Indien het duel uit de achtste finales bij het EK voetbal tussen Duitsland en Engeland in een strafschoppenreeks eindigt, wil Kai Havertz zonder enige twijfel zijn verantwoordelijkheid nemen. „Voor een penaltyserie moet je altijd klaar zijn”, betoogde de 22-jarige Duitse middenvelder van Chelsea, de man van het winnende doelpunt in de finale van de Champions League vorige maand tegen Manchester City (1-0). De landen treffen elkaar dinsdag op Wembley.

„Ik neem er altijd een paar na elke training”, vervolgde hij. „Dat doen mijn teamgenoten ook altijd. Dan weet je toch een beetje wie het beste een penalty voor zijn rekening kan nemen als het er op aankomt.”

Bij een eventuele strafschoppenserie op Wembley zal het vertrouwen bij Duitsland waarschijnlijk groter zijn dan bij Engeland. De Britten bewaren slechte herinneringen aan het nemen van penalty’s tegen Duitsers op een groot titeltoernooi. Zowel in de halve finales van het WK in 1990 als in de halve eindstrijd van het EK in 1996 ging het voor Engeland fout vanaf de stip. Bij beide toernooien pakte Duitsland naderhand de titel.

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland was er in 1996 op Wembley zelf bij. Hij miste de cruciale strafschop, waardoor de Duitsers doorgingen naar de EK-finale.

Engeland won 55 jaar geleden voor de laatste keer van Duitsland in de knock-outfase van een groot titeltoernooi.

Duits voetbalelftal traint zonder Rüdiger en Gündogan

15.09 uur: De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft twee dagen voor het duel met Engeland in de achtste finales van het EK twee basisspelers die niet fit zijn. Verdediger Antonio Rüdiger en middenvelder Ilkay Gündogan ontbraken zondag in de training van de ’Mannschaft’ in Herzogenaurach.

Rüdiger bleef in het hoofdkwartier van de Duitse voetbalbond DFB en werkte een individueel programma af. De verdediger van Chelsea heeft een verkoudheid. Gündogan heeft een blessure aan zijn hoofd en sloeg de training met het team over. Een dag eerder had de speler van Manchester City ook slechts gedeeltelijk kunnen trainen.

Ook Lukas Klostermann deed niet mee met de laatste training voor het vertrek naar Engeland. Thomas Müller, die vorige week kampte met een knieblessure, kon wel weer volledig meetrainen.

Duitsland speelt dinsdag om 18.00 uur op Wembley tegen Engeland. Rüdiger en Gündogan gaan wel mee met het elftal naar Londen, liet de Duitse bond weten.

Belg Chadli alsnog naar Sevilla voor duel met Portugal

13.50 uur: Voetballer Nacer Chadli is alsnog naar Sevilla afgereisd om zich bij het Belgisch elftal te voegen. België speelt zondag om 21.00 uur in de Spaanse stad tegen Portugal in de achtste finales van het EK voetbal.

Chadli reisde zaterdag wegens ziekte niet met de rest van de spelersgroep naar Spanje. Bondscoach Roberto Martínez liet op zijn persconferentie weten dat er een mogelijkheid bestond dat de buitenspeler van het Turkse Basaksehir alsnog zou nareizen. De Belgische voetbalbond KBVB meldde zondag dat de aanvaller naar Spanje is gevlogen en zich bij de groep heeft gevoegd.

Bale wil ook na uitschakeling op EK voor Wales blijven spelen

12.55 uur: Sterspeler Gareth Bale wil ook na de uitschakeling op het EK voetbal voor het nationale elftal van Wales blijven spelen. „Ik wil doorgaan met spelen”, zei de voetballer tegen de televisieomroep S4C uit Wales.

Bale werd zaterdag met Wales uitgeschakeld in de achtste finales van het EK door Denemarken. De Denen wonnen de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam met 4-0. Meteen na afloop kreeg Bale een vraag van de BBC of hij doorging met het spelen voor Wales waarop hij wegliep zonder antwoord te geven.

„Mensen stellen altijd domme vragen”, zei Bale. „Ik houd ervan om voor Wales te spelen en zal voor Wales blijven spelen totdat ik stop met voetballen.”

De voetballer werd afgelopen seizoen door Real Madrid uitgeleend aan Tottenham Hotspur. Deze zomer keert hij terug naar de Spaanse hoofdstad.

Hongaarse voetbalbond roept eigen fans op zich te gedragen

11.46 uur: De voetbalbond van Hongarije heeft de Hongaarse voetbalsupporters opgeroepen zich te gedragen tijdens het laatste EK-duel dat in Boedapest wordt gespeeld. Nederland en Tsjechië spelen zondag om 18.00 tegen elkaar in de achtste finales van het Europees kampioenschap in de Puskás Aréna in de Hongaarse hoofdstad.

Voorzitter Sandor Csanyi van de Hongaarse voetbalbond riep de supporters op de volksliederen van Nederland en Tsjechië te respecteren en geen discriminerende leuzen te roepen die de reputatie van Hongarije kunnen schaden.

De UEFA onderzoekt mogelijk racistisch gedrag van Hongaarse voetbalfans gedurende de wedstrijden van hun land tegen Portugal, Frankrijk en Duitsland. Zo zouden bij het duel met Frankrijk in Boedapest de Franse spelers Kylian Mbappé en Karim Benzema hiervan het slachtoffer zijn geweest.

Ivan Perisic mist achtste finale van Kroatië door positieve coronatest

08:30 uur: De Kroatische voetballer Ivan Perisic kan niet meespelen in het duel met Spanje in de achtste finales van het EK. Hij heeft positief getest op het coronavirus, meldt de Kroatische voetbalbond. Kroatië speelt maandag tegen Spanje voor een plek in de kwartfinales.

De 32-jarige aanvallende middenvelder van Internazionale moet nu tien dagen in isolatie en mist daardoor de wedstrijd. Volgens de Kroatische voetbalbond (CFF) hebben alle andere spelers, stafleden en delegatieleden negatief getest.

„De CFF heeft zaterdagavond de resultaten ontvangen van regelmatige Covid-testen, waaruit bleek dat Perisic positief heeft getest op het coronavirus”, meldt de CFF. „Het medisch personeel heeft Ivan meteen geïsoleerd van de andere leden van het nationale team en heeft de bevoegde autoriteiten geïnformeerd.”

ZATERDAG 26 JUNI

Bale loopt boos weg na vraag over toekomst bij Wales

22.38 uur: Heeft Gareth Bale in Amsterdam zijn laatste interland gespeeld voor Wales? Die vraag bleef onbeantwoord, nadat de Welshmen in de achtste finales van het EK waren verslagen door Denemarken (4-0). Aanvoerder Bale had geen zin in een vraag over zijn toekomst en liep gepikeerd weg tijdens het tv-interview.

De 31-jarige vleugelspits van Real Madrid speelde al bijna honderd interlands voor Wales, waarmee hij in 2016 bij het debuut op het EK de halve finales haalde. Bale was in Amsterdam in de openingsfase twee keer gevaarlijk, maar zijn schoten vlogen langs het Deense doel. Na twee doelpunten van Kasper Dolberg liep Denemarken in de slotfase uit naar 4-0. Invaller Harry Wilson kreeg bij het gefrustreerde Wales in de slotfase rood voor een harde overtreding.

„De jongens bleven vechten, zoals we altijd doen. We hebben weer met ons hart gespeeld”, zei Bale. „De uitslag doet geen recht aan deze wedstrijd. We zijn gefrustreerd en boos, maar ik verlaat het toernooi liever schoppend en schreeuwend dan zonder iets te doen.” Het interview stopte abrupt na een vraag aan Bale over zijn toekomst in de nationale ploeg. Voorafgaand aan het EK ging het gerucht dat de blessuregevoelige aanvaller na het toernooi zijn interlandcarrière zou beëindigen.

Tsjechische bondscoach: „Oranje favoriet, maar wij kunnen verrassen”

21.24 uur: De Tsjechische bondscoach Jaroslav Silhavy vindt dat het Nederlands elftal zondag favoriet is in de achtste finales van het EK. „Maar we kunnen een moeilijke tegenstander voor ze zijn en ze verrassen. Het is maar één wedstrijd”, vertelde hij zaterdag in Boedapest.

Oranje maakte in de groepsfase op Silhavy een vrij sterke indruk. „Als ze de bal veroveren, schakelen ze snel over op de aanval. En bij balverlies zet Oranje heel snel druk”, aldus de trainer. „Wij zullen als een team moeten opereren en samen moeten werken vanaf het begin. We moeten ze bedreigen vanuit de counter. We zullen onze beste spel moeten laten zien, anders zullen we het niet redden.”

Aanvoerder Vladimir Darida vindt Georginio Wijnaldum de uitblinker bij het Nederlands elftal. „Hij is een heel gevaarlijke speler, die het spel kan maken of breken”, vertelde de middenvelder, die een lichte blessure heeft en zondag pas weet of hij mee kan doen. „Ik laat me nog steeds behandelen door fysiotherapeuten. Ik ga niet speculeren over mijn kansen op een basisplaats. We zien het zondag wel.”

De voorbereiding van de Tsjechen was niet ideaal. Vanwege technische problemen met het vliegtuig, reisde de selectie later naar Boedapest. De training in het stadion werd vervangen door een oefensessie in Praag.

Silhavy maakte er zaterdagavond niet zo’n punt van. „Het was een kleine aanpassing die we moesten doen. We hebben er adequaat op gereageerd en snel een oplossing gevonden. We hebben alles gedaan wat we konden.”

In de groepsfase van het EK van 2004 verloor Oranje, na een vroege voorsprong van 2-0, met 2-3 van Tsjechië. Een vergelijking vond Silhavy zinloos. „Toen startten we als een van de voorzichtige kanshebbers, in dit toernooi zijn we de underdog.”

België zonder Chadli tegen Portugal op EK

17.24 uur: De Belgische voetbalploeg neemt het zondag zonder Nacer Chadli op tegen Portugal, in de achtste finales van het EK. De 31-jarige middenvelder van de Turkse club Basaksehir voelt zich niet goed en heeft ook niet kunnen trainen, aldus de Belgische bond. De ’Rode Duivels’ zijn zonder Chadli naar Sevilla gevlogen, voor het duel met de regerend kampioen van Europa.

De oud-speler van FC Twente kreeg alleen speeltijd in de laatste groepswedstrijd, tegen Finland (2-0). België won alle duels in groep B en plaatste zich als groepswinnaar voor de achtste finales. Portugal eindigde met 4 punten als derde in groep F. De aftrap in stadion La Cartuja in Sevilla is om 21.00 uur.

Müller fit genoeg om met Duitsland tegen Engeland te spelen

14.58 uur: Thomas Müller zegt fit genoeg te zijn om dinsdag met Duitsland uit te komen tegen Engeland. De 31-jarige aanvallende middenvelder van Bayern München werd de afgelopen week gehinderd door een knieblessure.

Müller liep in de slotfase van de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen Portugal, het tweede groepsduel, een blessure op aan het kniekapsel. Bij het 2-2 gelijkspel tegen Hongarije startte hij woensdag op de bank en viel in de 67e minuut alsnog in.

„Het is niet zo dat de blessure me enorm hindert. Natuurlijk kun je dat wel in bepaalde situaties voelen”, zei Müller zaterdag in Herzogenaurach, waar de Duitsers hun trainingskamp hebben opgeslagen. „Maar ik ben ervaren genoeg om ermee om te gaan. Ik zou niet hebben meegetraind als ik echt problemen had ondervonden. Ik ben ervan overtuigd dat er voor dinsdag geen problemen zullen zijn.” Op de training van zaterdag miste bondscoach Joachim Löw alleen Lukas Klostermann. De verdediger van Leipzig ligt eruit met een spierblessure.

VRIJDAG 25 JUNI

Oostenrijk mag voor achtste finale niet op Wembley trainen

22:45 uur: De Oostenrijkse voetballers zijn boos omdat ze voorafgaand aan hun achtste finales zaterdag tegen Italië op het Europees kampioenschap voetbal niet op Wembley mogen trainen. De UEFA zegt dat het veld in het Londense stadion tijd nodig heeft om te herstellen. „Dit is echt een schande”, zei bondscoach Franco Foda.

„Het is om een beetje moedeloos van te worden”, vervolgde hij. „Elke club heeft het recht even te oefenen in het stadion waar gespeeld wordt. Dat recht is ons ontzegd.” Foda was al niet blij met een wedstrijd in Londen, omdat daar vanwege de coronamaatregelen vrijwel geen fans uit Oostenrijk of Italië terechtkunnen.

Wembley wordt tijdens dit EK veel gebruikt. In het fameuze stadion zijn onder meer ook nog de beide halve finales en de finale.

Denemarken roept toeschouwers bij EK op zich te laten testen

18:10 uur De Deense gezondheidsautoriteiten hebben de Denen vrijdag opnieuw opgeroepen om zich te laten testen op het coronavirus. Ze richten zich daarbij eveneens tot de toeschouwers van de voetbalwedstrijden van Denemarken op het Europees kampioenschap, omdat een aantal van hen besmet blijkt met de Delta-variant van het virus.

Zestien Deense voetbalfans hebben een besmetting met de Delta-variant opgelopen. Het gaat om twaalf toeschouwers van de wedstrijd Denemarken - België en vier toeschouwers van de wedstrijd Denemarken - Rusland.

Tsjechië in Boedapest tegen Oranje gesteund door duizenden fans

17:07 uur De Tsjechische voetbalbond verwacht de steun van „vele duizenden fans” tijdens het duel met het Nederlands elftal in de achtste finales van het EK zondag in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Volgens de bond is de vraag naar tickets extreem groot. „De fanclub heeft al moeten stoppen met de kaartverkoop”, aldus de Tsjechische bond tegen plaatselijke media.

Vanuit hoofdstad Praag is het vijf uur rijden naar Boedapest, waar in de Puskás Aréna plaats is voor ongeveer 55.000 toeschouwers. De aanwezige steun voor de Tsjechen zal groter zijn dan tijdens de groepsfase, toen in Groot-Brittannië vanwege reisrestricties maar enkele honderden fans aanwezig konden zijn.

De Nederlandse voetbalbond KNVB verwacht dat Oranje in Boedapest kan rekenen op de steun van zo’n 10.000 fans.

Verdediger Chiellini bij Italië fit voor duel met Oostenrijk

16:15 uur De Italiaanse aanvoerder Giorgio Chiellini (36) heeft vrijdag meegedaan aan de groepstraining in aanloop naar de achtste finale op het Europees kampioenschap voetbal tegen Oostenrijk. De centrale verdediger van Juventus is vrijwel hersteld van een dijbeenblessure. Of hij zaterdag meteen weer in de basis staat is nog onduidelijk. Chiellini viel vorige week in de tweede groepswedstrijd tegen Zwitserland al vrij vroeg geblesseerd uit.

Rechtsachter Alessandro Florenzi is er tegen de Oostenrijkers zeker niet bij. De speler van Paris Saint- Germain liep in de openingswedstrijd tegen Turkije een blessure in de rechterkuit op. Vrijdag trainde hij nog steeds niet mee met de groep.

Hinteregger en Grillitsch weer beschikbaar bij Oostenrijk

15:20 uur Martin Hinteregger en Florian Grillitsch hebben de training bij de Oostenrijkse voetballers hervat.

Waarschijnlijk zijn ze zaterdag beschikbaar voor de wedstrijd in de achtste finales van het Europees kampioenschap tegen Italië. Beide spelers hadden last van een lies.

Oostenrijk staat voor de eerste keer in de achtste finales van een EK. De formatie van bondscoach Franco Foda verloor in de groepsfase wel van Nederland (2-0).

Russische scheidsrechter voor Oranje in Boedapest

11.43 uur: De Russische scheidsrechter Sergei Karasev heeft zondag in Boedapest de leiding over het duel tussen Oranje en Tsjechië in de achtste finales van het EK. De 42-jarige Rus fluit in de Hongaarse hoofdstad zijn derde wedstrijd op deze Europese eindronde.

In de groepsfase had Karasev de leiding over Italië - Zwitserland (3-0) en Duitsland - Hongarije (2-2). Hij trok in totaal zeven gele kaarten.

De Engelsman Stuart Attwell is de videoarbiter bij Nederland - Tsjechië, met hulp van twee landgenoten en een Pool. De Française Stephanie Frappart staat als vierde official langs de lijn in de Puskás Aréna. De 37-jarige Frappart is de eerste vrouwelijke scheidsrechter op een EK. Ze had begin dit jaar de leiding over de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland.

De ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Tsjechië begint zondag om 18.00 uur. De Duitser Felix Brych heeft later die avond in Sevilla de leiding over België - Portugal (aftrap 21.00 uur).

DONDERDAG 24 JUNI

Twee Franse internationals geblesseerd op training

21.18 uur: De Franse internationals Thomas Lemar en Marcus Thuram zijn donderdag op de training geblesseerd geraakt. Lemar liep een kwetsuur aan de enkel op na contact met derde doelman Mike Maignan. Thuram blesseerde zich aan de dij na een verkeerde beweging. Tijdens de training kwamen alleen de Franse reservespelers het veld op, de rest van de selectie nam rust na het duel met Portugal.

Lucas Digne en Lucas Hernandez ondergingen medische onderzoeken. Digne had last van een dijbeen na het duel met de Portugezen, Hernandez liep wat schade op aan de knie. Volgens eerste berichten valt de pijn in elk geval bij hem mee. Frankrijk speelt maandag in de Roemeense hoofdstad Boekarest in de achtste finale tegen Zwitserland.

Duitse fans mogen Engeland niet in

20.41 uur: Duitse fans mogen Engeland niet in om volgende week op het EK bij de ’klassieker’ tegen Engeland te zijn, een wedstrijd in de achtste finales. Dit blijkt uit een interne mail van de Duitse bond, ingezien door het persbureau DPA. De maatregel heeft te maken met de geldende protocollen rond het coronavirus. Een uitzondering wordt alleen gemaakt als het gaat om Duitsers die in Groot-Brittannië of Ierland wonen.

Inmiddels heeft de Italiaanse voetbalbond laten weten dat fans uit dat land ook niet naar Londen mogen reizen voor de achtste finale tegen Oostenrijk, komende zaterdag op Wembley. Ze zouden eerst in quarantaine moeten, maar de termijn om aan die voorwaarde te voldoen is te kort.

Carrasco: we mogen Ronaldo nog geen halve kans geven

18.15 uur: België krijgt het zondag in de achtste finale van het Europees kampioenschap voetbal tegen Portugal vermoedelijk niet gemakkelijk. Dat is althans de mening van international Yannick Carrasco. „Het is een lastig scenario dat we nu krijgen voorgeschoteld. Maar als we iets willen bereiken moeten we ook van ’grote’ tegenstanders kunnen winnen.”

Ook bij een zege is de weg naar de finale nog lastig. Mogelijk wacht dan Italië in de kwartfinale. „Het parcours is ingewikkeld”, zegt Carrasco, die het afgelopen seizoen met Atlético Madrid kampioen van Spanje werd. „Op het vorige WK werden we derde en hadden we ook moeilijke tegenstanders. Dat hoort erbij en we gaan het niet uit de weg. We weten wat we kunnen.”

„Portugal heeft een heel complete ploeg, zowel offensief als defensief”, vervolgt de speler. „Het zal ongetwijfeld een mooie wedstrijd worden. We mogen Cristiano Ronaldo geen kans geven, zelfs geen halve kans. Hij kan altijd en overal scoren. Dat is zijn kracht. Maar er zijn meer spelers bij Portugal die een beslissende actie in huis hebben.”

„Portugal is een echte toernooiploeg”, voegt verdediger Toby Alderweireld er aan toe. „Cristiano Ronaldo is weer in de vorm van zijn leven. En onderschat ook niet de andere spelers, onder wie Bernardo Silva. Maar als we goed zijn, kunnen we ze verslaan. We hebben spelers die wereldtop zijn en het verschil kunnen maken. Hebben we veel de bal, dan kunnen we de tegenstander onder druk zetten. Maar zij kunnen uit het niets gevaar creëren.”

In de drie groepswedstrijden speelden de Belgen steeds met een andere verdediging. Volgens Alderweireld is dat niet vervelend. „Deze groep is al heel lang bij elkaar. Door blessures zijn er al heel veel combinaties geweest. Wie ook speelt, we kennen honderd procent het systeem en we weten wat er gevraagd wordt. Welke spelers dat moeten invullen, dat is aan de coach.”

Met vijf doelpunten is Cristiano Ronaldo voorlopig topschutter op het EK. Alderweireld: „Hij is een van de beste spelers ter wereld. Ik heb veel respect voor wat hij opnieuw presteert op dit EK.”

Bijna 7000 fans van Oranje hebben kaartje voor EK-duel Boedapest

11.55 uur: Bijna 7000 supporters van het Nederlands elftal hebben een kaartje gekocht voor het duel van zondag in Boedapest met Tsjechië, in de achtste finales van het EK. De verkoopt loopt nog en de KNVB verwacht dat het aantal bezoekers kan oplopen tot zo’n 10.000.

De Puskás Aréna in Boedapest biedt tijdens wedstrijden op het EK plaats aan ongeveer 55.000 toeschouwers. Nederlandse fans hoeven niet in quarantaine na aankomst als ze een negatieve PCR-test kunnen overleggen en een geldig kaartje voor de wedstrijd hebben. Ze hoeven zich vlak voor of na de terugreis niet opnieuw te laten testen.

Volgens de KNVB is het alleen mogelijk om via de website van de Europese voetbalbond UEFA kaarten te kopen, al worden ook tickets aangeboden op Marktplaats en Viagogo. Via de ticketapp van de UEFA zijn kaarten overdraagbaar. Alle tickets zijn digitaal en staan op naam, om zwarthandel min of meer onmogelijk te maken.

Supporters die een kaartje hebben, kunnen voorafgaand aan het EK-duel terecht in de fanzone in het stadspark van Boedapest. Daar zijn optredens van onder anderen Charly Lownoise en Mental Theo, Kris Kross Amsterdam, FeestDJRuud en The Originals. Iedereen die de fanzone wil betreden, moet met een polsbandje aantonen een negatieve PCR-test te hebben afgelegd. Ook moeten de fans hun digitale wedstrijdticket laten zien.

De supporters lopen vanuit het stadspark achter de bekende oranje dubbeldekker aan richting de Puskás Aréna, waar om 18.00 uur wordt afgetrapt. Dat is een wandeling van bijna 3 kilometer.

Iraanse voetballer Daei feliciteert Ronaldo met evenaren record

8.50 uur: De Iraanse oud-voetballer Ali Daei heeft Cristiano Ronaldo via Instagram gefeliciteerd met het evenaren van zijn wereldrecord. De Portugese superster maakte twee doelpunten in de laatste groepswedstrijd van het EK tegen Frankrijk (2-2) en voerde zijn totaal daarmee op naar 109 goals voor Portugal, een evenaring van het record van Daei.

„Mijn felicitaties aan Cristiano, die nu één goal verwijderd is van het verbeteren van het internationale doelpuntenrecord bij de mannen”, schrijft de 52-jarige Iraniër bij een foto van Ronaldo. „Het maakt me trots dat deze indrukwekkende prestatie wordt geleverd door Ronaldo - een groot voetbalkampioen en een zorgzame humanist, die over de hele wereld mensen inspireert.” Daei had al eerder de hoop uitgesproken dat zijn record ooit zou worden verbroken door Ronaldo. Hij schaart de Portugees bij de drie beste voetballers ooit, samen met de Argentijnen Diego Maradona en Lionel Messi.

Volgens de officiële cijfers maakte Daei, oud-speler van onder meer Bayern München en Hertha BSC, tussen 1993 en 2006 zijn 109 doelpunten in 149 interlands. Ronaldo speelde woensdagavond in Boedapest zijn 178e interland voor Portugal. De 36-jarige aanvaller kan zondag in de achtste finales van het EK tegen België het record alleen in handen nemen.

Ronaldo reageerde via Instagram Stories op de felicitatie van Daei. „De echte kampioenen zijn kampioenen voor altijd”, schreef de vedette van Juventus. „Ik ben heel trots om zulke aardige te woorden te lezen van een idool als jij. Bedankt, Ali Daei.”

WOENSDAG 23 JUNI

UEFA onderzoekt mogelijke schending coronaregels Noord-Macedonië

19.11 uur: De Europese voetbalunie UEFA stelt een onderzoek in naar een mogelijke schending van het coronaprotocol door Noord-Macedonië. Dat zou in de aanloop naar de laatste groepswedstrijd tegen Nederland, maandag in de Johan Cruijff ArenA (3-0), gebeurd moeten zijn.

Spelers uit de selectie van Noord-Macedonië zouden zich tijdens het afnemen van de coronatests in Amsterdam niet aan de gedragsregels hebben gehouden. De UEFA kan voor deze overtreding een boete uitdelen.

Mental Theo en Kris Kross Amsterdam op fanplein in Boedapest

19.11 uur: Charly Lownoise en Mental Theo zijn door de KNVB gestrikt om zondag in Boedapest de fans van Oranje te vermaken in aanloop naar de achtste finale op het Europees kampioenschap. Ook Kris Kross Amsterdam, FeestDJRuud en The Originals maken onderdeel uit van het programma in de Fanzone bij de City Park Ice Rink, waar van 11.00 tot 15.00 uur een feest is georganiseerd. De wedstrijd van Oranje begint om 18.00 uur.

Naar verwachting komen tussen de 5000 en 10.000 Nederlandse supporters naar Boedapest. Iedereen die de Fanzone wil betreden, moet met een polsbandje aantonen dat hij of zij een negatieve PCR-test heeft afgelegd. Ook moeten de fans hun wedstrijdkaartje laten zien.

Vanaf 15.00 uur lopen de supporters in de zogenoemde Fanwalk, onder begeleiding van de Oranje dubbeldekker, naar de Ferenc Puskás Aréna. De afstand tussen de Fanzone en het stadion is zo’n 3 kilometer.

In Boedapest zijn de coronamaatregelen momenteel niet heel streng meer. Daardoor is een feest in een Fanzone mogelijk. Mocht Oranje de kwartfinales halen, wordt in speelstad Bakoe geen fanzone ingericht.

Ajax maakt statement met kruisen Amsterdam in kleuren regenboog

Ajax heeft in aanloop naar de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije een statement voor gelijkheid gemaakt. Op het Twitterkanaal van de club staan de drie kruisen van de stad Amsterdam afgebeeld in de kleuren van de regenboog. „Ajax & Amsterdam staan voor gelijkheid. Voetbal is voor iedereen”, staat er in het Engels bij vermeld.

Het stadsbestuur van München wilde de Allianz Arena, waar het duel wordt gespeeld, woensdag laten verlichten in de kleuren van de regenboog, dit als protest tegen een antihomowet die vorige week door het Hongaarse parlement werd aangenomen. De UEFA gaf daarvoor geen toestemming.

De drie kruisen vormen de kern van het Amsterdamse stadswapen. Het zijn Andreaskruisen, genoemd naar de apostel Andreas. Na de Tweede Wereldoorlog werden bij de drie kruisen de woorden heldhaftig, vastberaden en barmhartig toegevoegd.

Hummels ziet EK nog niet als afscheid

10.25 uur: Mats Hummels (32) sluit niet uit dat hij zijn interlandloopbaan ook na de Europese titelstrijd voetbal voortzet. De verdediger van de Duitse nationale ploeg verklaarde dat in een interview met Duitse media. Hummels keerde kort voor het EK terug in de selectie, na jaren van afwezigheid.

Volgend jaar is al het WK in Qatar. „Een mooie uitdaging”, noemt Hummels dat. „Maar voor ik definitief ’ja’ zeg moet ik zeker weten dat alles klopt. Ik moet goed spelen, fit zijn en in de plannen van de nieuwe bondscoach Hansi Flick passen. Dat neemt niet weg dat ik ongelooflijk trots ben dat ik weer voor het nationale elftal mag spelen.”

Hummels stopte enkele jaren geleden als international, omdat bondscoach Joachim Löw hem niet meer nodig had. Löw kwam in aanloop naar het EK op zijn beslissing terug.

Engelse bondscoach Southgate noemt afwezigheid Mount bizar

07.53 UUR: De Engelse bondscoach Gareth Southgate noemde de afwezigheid van Mason Mount en Ben Chilwell in het gewonnen duel met Tsjechië dinsdag op het Europees kampioenschap voetbal in Londen bizar. De twee zitten in isolatie, nadat ze kort na het vorige duel met Schotland nauw contact hadden met de inmiddels positief op het coronavirus geteste tegenstander Billy Gilmour.

Na de derby met de Schotten, die in 0-0 eindigde, heeft de hele Engelse selectie en staf negatief getest op het virus. Mount en Chilwell echter, zo bleek op foto’s, hadden Gilmour omarmd. De drie zijn ploeggenoten in de Premier League bij Chelsea. Afgezien van Gilmour hoefde verder geen enkele Schot in afzondering.

De twee Engelse spelers missen nu vrijwel zeker ook de achtste finales, voor ze - mits nog steeds negatief - weer kunnen aansluiten bij de selectie. „Ik begrijp er niets van”, zei Southgate. „De ontmoeting tussen de spelers was kort en vond plaats in de buitenlucht. De Schotten zitten bij elkaar in de bus en vliegtuig, maar daar hoeft verder niemand in quarantaine. Terwijl ze allemaal uren bij elkaar zijn geweest in een afgesloten ruimte. Het is een zeer vreemde situatie.”

Mount, oud-speler van Vitesse, was in de eerste twee duels van Engeland basisspeler.

In Kick-Off Oranje bespreekt chef voetbal Valentijn Driessen dagelijks het belangrijkste EK-nieuws:

DINSDAG 22 JUNI

Luis Enrique wil van geen wijken weten

21:25 uur Bondscoach Luis Enrique van Spanje is niet van plan op te stappen als zijn ploeg al in de groepsfase wordt uitgeschakeld op het EK. „Ik geniet van mijn werk bij de voetbalbond. Ik wil daarom graag doorgaan. Ik heb een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar en het is mijn bedoeling om dat uit te dienen”, liet de 51-jarige trainer weten.

De oud-speler van Real Madrid en Barcelona trad na het teleurstellende WK in Rusland in 2018 aan als bondscoach van Spanje. Het EK verloopt momenteel nog moeizaam voor de ploeg van Enrique. Met twee remises tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1) is Spanje nog allerminst zeker van een plek in de achtste finales. De afsluitende groepswedstrijd dinsdag in Sevilla tegen Slowakije moet worden gewonnen om op eigen kracht de laatste zestien te bereiken.

„Coaches worden afgerekend op de resultaten”, besefte Enrique. „Niets in het professionele voetbal is unfair. Ik zal dus elke vorm van kritiek moeten accepteren. Maar ik heb nu het gevoel dat we klaar zijn om te gaan schitteren. Het wordt ook tijd om te excelleren.”

Duitse bondscoach Löw neemt geen risico met aanvaller Müller

22:10 uur De Duitse bondscoach Joachim Löw neemt voor het afsluitende groepsduel tegen Hongarije geen risico’s met de geblesseerde aanvaller Thomas Müller. De speler van Bayern München heeft een knieblessure en Löw wil pas enkele uren voor de aftrap na een laatste test beslissen of hij inzetbaar is.

Duitsland heeft aan een punt tegen Hongarije genoeg om verder te spelen in het toernooi en Löw wil geen risico nemen. Daarnaast heeft hij in Leon Goretzka een goede vervanger voor Müller. „Hij laat in de training een goede indruk achter. Ik denk dat hij er klaar voor is”, zei de bondscoach.

Wales raadt voetbalfans af om naar Amsterdam te gaan

17.36 uur: De voetbalbond van Wales (FAW) adviseert de fans van de nationale ploeg om goed na te denken voordat ze een kaartje kopen voor het EK-duel van zaterdag met Denemarken in Amsterdam. De Britse overheid raadt het af om naar Nederland te reizen, vanwege de situatie met het coronavirus.

„Hoewel het niet langer illegaal is om te reizen, adviseert de FAW de fans om een weloverwogen keuze te maken over reizen naar Nederland voor de achtste finales. Het bijwonen van een voetbalwedstrijd wordt namelijk momenteel niet als een essentiële reis beschouwd”, aldus de bond. De FAW benadrukt dat een tripje naar Nederland momenteel niet wordt gedekt door een reisverzekeraar.

Mason Mount en Ben Chilwell in zelfisolatie

12.49 uur: Mason Mount en Ben Chilwell zijn vanwege de besmetting van de Schotse voetballer Billy Gilmour in zelfisolatie gegaan. De twee spelers van Engeland zijn tijdens en rondom de wedstrijd in contact geweest met de middenvelder van de Schotten. Hierdoor missen ze de laatste groepswedstrijd met Tsjechië.

Voor Engeland is groepswinst ineens een stuk belangrijker geworden. De zelfisolatie van de twee duurt immers tot 28 juni. Als Engeland de groep wint, dan hoeft het na dinsdag pas weer op 29 juni in actie te komen. Een datum die haalbaar is voor de spelers.

Om groepswinnaar te worden moet Engeland winnen van Tsjechië, dat voorlopig op basis van het doelsaldo de leiding heeft in groep D.

UEFA: stadion München mag wel andere dagen in regenboogkleuren12.02 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft de stad München voorgesteld de Allianz Arena op andere dagen te laten oplichten in de regenboogkleuren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op 28 juni of tussen 3 en 9 juli, data waarop in Duitsland protesten en parades worden gehouden tegen discriminatie en voor diversiteit (Christopher Street Day).

De UEFA verbood eerder dat het stadion woensdag in de regenboogkleuren verlicht mag zijn tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. De UEFA wees een verzoek van het stadsbestuur af, omdat het in dit geval om een politieke boodschap gaat. De regenboogkleuren zijn een signaal voor diversiteit en tolerantie.

Het initiatief was vooral een protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ’promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Tijdens de wedstrijd Duitsland - Hongarije zullen andere Duitse stadions, onder meer in Frankfurt en Keulen, wel in regenboogkleuren verlicht worden. De Duitse doelman en aanvoerder Manuel Neuer mag van de UEFA tijdens het duel een regenboogband dragen.

Denemarken tegen Wales prachtige EK-afsluiter voor Amsterdam

8.40 uur: Gijs de Jong kijkt uit naar de laatste wedstrijd op het Europees kampioenschap in Amsterdam. De toernooidirecteur zag maandag Denemarken verrassend als tweede eindigen in groep B. De Denen nemen het daardoor zaterdag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Wales, de nummer 2 uit poule A. Beide landen hebben een grote groep supporters, die over het algemeen niet voor narigheid zorgen maar vooral voor gezelligheid.

„Het was even spannend, maar de Denen hebben zeer overtuigend gewonnen van Rusland”, aldus De Jong. „We kijken er naar uit om Wales en Denemarken te ontvangen. De twee landen zijn echt aan elkaar gewaagd. De strijd en passie van Wales tegen het technische van de ’Danish Dynamite’, dat gaat een hele spannende wedstrijd worden. Na het organiseren van drie groepswedstrijden met het Nederlands elftal, is dit een prachtige afsluiter voor het toernooi in Nederland.”

Nicolai Boilesen en Kasper Dolberg kennen de Johan Cruijff ArenA goed. Beide Denen hebben bij Ajax gespeeld. Datzelfde geldt voor Christian Eriksen, maar hij is er zaterdag niet bij. De middenvelder van Internazionale kreeg in de openingswedstrijd tegen Finland (0-1) een hartstilstand en moest worden gereanimeerd. Eriksen is aan de betere hand, heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en bracht in aanloop naar de laatste groepswedstrijd tegen Rusland zelfs alweer een bezoek aan zijn Deense medespelers.

Wales en Denemarken trappen zaterdag om 18.00 uur af. Het is de eerste achtste finale die wordt gespeeld dit EK.