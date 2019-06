Ten Hag optimistisch over langer verblijf bepalende spelers

Tot nog toe is van de ploeg van vorig seizoen alleen Frenkie de Jong vertrokken, maar het vertrek van meer basisspelers van vorig seizoen dreigt.

Of Ten Hag uitkijkt naar 31 augustus, de transferdeadline, werd in De Lutte gevraagd. „Het is elk jaar hetzelfde; het is altijd prettig als je weet met welke selectie je te maken hebt”, zei Ten Hag, om met een knipoog te vervolgen: „Lijkt het een sneeuwbal te worden? We zitten in de zomer.”

Van drukte is nog geen sprake, meende Ten Hag. „Op dit moment is het nog vrij rustig. Ik denk dat wij er vrij nuchter in staan. We weten dat er spelers gaan vertrekken, maar ik weet ook dat we een heel grote kern gaan behouden. Na een succesvol jaar zullen de spelers meer in de belangstelling staan. Wij zullen vechten voor elke speler die in onze selectie zit. En pro-actief handelen. Dat is ook de reden dat we Quincy Promes nu al hebben gehaald”, aldus de trainer. „Het kan zelfs zo zijn dat bepaalde spelers alsnog blijven. In dat geval hebben we een mooie selectie waarin de concurrentiestrijd groot is.”

