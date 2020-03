Analyse: Stop met Eredivisie, gezondheid voorop

Valentijn Driessen

De burgemeesters van Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch hebben de regie over het betaalde voetbal in Noord-Brabant terecht in handen genomen. Waar ze bij de KNVB als organisator van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie nog steeds op hun handen zitten, wachtte dit trio niet op de besluiteloosheid en radiostilte in Zeist. En niet op het spoedoverleg dat pas vandaag op de rol staat. PSV-FC Emmen, Willem II-SC Heerenveen, RKC-FC Groningen en twee wedstrijden in de Eerste Divisie zijn geschrapt.