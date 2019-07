’Ongewilde’ Bale haalt sportief zijn gram

De Welshman, bij wie een heuse transfersoap gaande is, bracht de spanning terug nadat Real bij rust tegen een 2-0-achterstand had aangekeken. Het duel uit de zogenoemde Champions Cup, gespeeld in het Amerikaanse Landover, eindigde in 2-2 waarna de Spanjaarden de strafschoppen beter namen.

Rood

Real-verdediger Nacho werd al vroeg met twee keer geel naar de kant gestuurd. Na een bestrafte overtreding op Sead Kolasinac maakte Nacho hands bij een inzet van Alexandre Lacazette, die de toegekende penalty benutte.

Niet veel later maakte Pierre-Emerick Aubameyang er 2-0 van en leek het duel gespeeld. Maar kort voor rust raakte ook Arsenal een man kwijt met twee keer geel, Sokratis Papastathopoulos, en meteen na de pauze brachten Bale en Marco Asensio Real weer naast de Engelsen. Asensio viel later geblesseerd uit, de schade is nog onbekend.

Bayern

Bayern München won van AC Milan. Dit duel in de Champions Cup werd gespeeld in Kansas City. De Duitse kampioen versloeg de Italianen met 1-0.

Het doelpunt kwam op naam van international Leon Goretzka. Robert Lewandowski, Serge Gnabry en Javi Martínez ontbraken bij Bayern wegens lichte blessures. Voor de Duitsers was het duel de afsluiting van een trainingskamp in de Verenigde Staten.