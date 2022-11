Ronald Koeman over Ihattaren: ’Ook hij moet leren van zijn fouten’

„Het is heel jammer, want het was een groot talent”, reageerde Koeman in gesprek met ESPN. „Alleen moet een groot talent ook leren van zijn fouten”, vervolgde hij. „De eerste stap moet altijd vanuit de speler komen. Blijkbaar heeft Ajax dusdanige redenen om de koopoptie niet te lichten”, aldus de coach, die sinds de keuze van Ihattaren voor Oranje geen contact meer had met de voormalig middenvelder van PSV.

Sneijder

„Het is hopen dat hij wakker zal worden”, vertelde Wesley Sneijder maandagavond bij het programma Veronica Offside. „Hem terug laten gaan naar Juventus is geen optie. Ik heb ook begrepen dat hij niet helemaal fit is. Nou, daar maken ze in Italië geen tijd voor. Ik heb hem al aangeboden om met hem aan de slag te gaan, maar dat blijf ik niet roepen. Hij kan me bellen. Ik hoop dat hij zich gaat beseffen dat het nu moet”, aldus Sneijder.

Heitinga

Johnny Heitinga, die de huurling van Juventus begin april van dit jaar liet debuteren bij Jong Ajax, vindt het spijtig voor Ihattaren. „Wanneer ik voor het laatst contact met hem heb gehad? Dat was allemaal aan het begin van het seizoen. Ik heb het vandaag ook vernomen dat hij vertrekt. Uiteindelijk neemt de directie daar een beslissing in. Ik vind het spijtig voor de persoon en voetballer Mo. Helaas is het niet geworden wat we gehoopt hadden. Voor de rest wens ik hem heel veel succes in zijn verdere carrière.”