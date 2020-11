Japanse bondscoach Johan de Wit steunt Aziatisch ’nee’ tegen World Cup-bubbel

Johan de Wit. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met veel interesse volgde Johan de Wit, de bondscoach van de Japanse schaatsers, afgelopen weekeinde de NK Afstanden. Hoe probleemloos dat corona-prooftoernooi ook verliep, de Noord-Hollander blijft erbij dat het afblazen van de World Cup-bubbel, die deze maand in Thialf had moeten plaatshebben, de juiste beslissing was.