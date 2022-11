UEFA straft Feyenoord zwaar voor wangedrag fans

Bengaals vuurwerk werd niet door de UEFA gewaardeerd. Ⓒ ANP/HH

NYON - Feyenoord moet een deel van de tribunes in De Kuip leeg laten in de eerstvolgende thuiswedstrijd in de Europa League. De Rotterdammers mogen daarnaast de eerste twee uitduels - waarvan één voorwaardelijk - in Europese competities geen fans meenemen.