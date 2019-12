Fortuna toont veerkracht tegen RKC

Dankzij Hans Mulder en Clint Leemans kwam nummer laatst RKC in de eerste helft twee keer op een voorsprong, maar eerst Mark Diemers en Vitalie Damascan neutraliseerden die achterstand namens Fortuna. Damascan was de gevierde man aan de zijde van de thuisploeg. Na een uurtje voetbal maakte hij ook de winnende goal. Bij RKC kreeg Darren Maatsen in de 83e minuut een directe rode kaart.

Fortuna bezet de dertiende plek in de Eredivisie. Hekkensluiter RKC heeft een achterstand van vijf punten op nummer zeventien ADO Den Haag. VVV-Venlo heeft zeven punten meer dan RKC.

PEC boekt belangrijke zege op PEC

VVV, dat bekendmaakte Hans de Koning te hebben aangesteld voor de rest van het seizoen, ging zaterdag onderuit tegen PEC Zwolle: 1-2. Kenneth Paal en Pelle Clement scoorden al snel voor de club uit Overijssel. De aansluitingstreffer van Aaron Bastiaans was slechts voor de statistieken van belang.

PEC kon een overwinning goed gebruiken. De ploeg van trainer John Stegeman stijgt naar de veertiende plek in de Eredivisie. De voorsprong op VVV bedraagt slechts een punt.

PEC Zwolle boekt een belangrijke zege. Ⓒ ANP Sport