Koopmeiners en De Roon winnen, pijnlijke middag Bosz, Schreuder slaat slag

Luis Muriel opende na een kwartier de score voor Atalanta, dat de afgelopen weken moeizaam tot overwinningen kwam en daardoor wegzakte uit de top van de Serie A. Daniele Verde trok de stand na een half uur gelijk, maar in de laatste 20 minuten trok de club uit Bergamo de wedstrijd naar zich toe via goals van Berat Djimsiti en Mario Pasalic.

Atalanta staat in de Serie A op de zevende plaats met 59 punten, kort achter de Romeinse ploegen Lazio (62) en AS Roma (59 punten met een wedstrijd minder gespeeld). Bij Spezia, dat op de zestiende plaats staat, zat keeper Jeroen Zoet op de bank.

Bosz kan Europees voetbal met Lyon bijna vergeten

Trainer Peter Bosz heeft met Olympique Lyon verloren bij degradatiekandidaat FC Metz (3-2). Zo blijft de nummer 7 van Frankrijk met nog twee duels te gaan 5 punten verwijderd van een plek die recht geeft op Europees voetbal. Olympique Lyon eindigde vorig seizoen, voordat Bosz er trainer was, als vierde.

In de eerste helft pakte FC Metz, dat nu de laatste plaats heeft verlaten, al een 2-0-voorsprong via treffers van Vincent Pajot en Didier Lamkel Ze. Aanvoerder Moussa Dembélé hielp Lyon vlak voor rust de wedstrijd weer spannender te maken en leek zijn ploeg in de 84e minuut een punt te bezorgen met zijn negentiende competitiedoelpunt van het seizoen. Invaller Farid Boulaya maakte in minuut 90 het winnende doelpunt voor Metz.

De Braziliaanse middenvelder Thiago Mendes kreeg 20 minuten voor tijd rood bij de ploeg van Bosz.

Schreuder komt naast Union

Club Brugge is dankzij winst van de topper tegen Union op gelijke hoogte gekomen met de club uit Brussel, die hiervoor alleen koploper was. De formatie uit Brugge van trainer Alfred Schreuder kwam een kwartier voor tijd op voorsprong door een rake kopbal van aanvoerder Hans Vanaken. Invaller Antonio Nusa maakte in de achtste minuut van de blessuretijd de tweede treffer voor de uitploeg: 0-2.

Union had in de 55e minuut nog een goede kans gekregen de leiding te nemen, maar Dante Vanzeir miste een strafschop. Bart Nieuwkoop werd na 70 minuten gewisseld bij Union, Noa Lang moest bij Brugge na 87 minuten plaatsmaken voor Nusa. Schreuder hield Ruud Vormer en Bas Dost op de reservebank.

De nummers 1 en 2 van België moeten in de kampioenscompetitie nog drie wedstrijden spelen. De clubs treffen elkaar komende week weer, dan in Brugge. Ook Antwerpen en Anderlecht doen mee aan de play-offs om de titel, maar zij staan met beide 10 punten minder op een ruime achterstand in de strijd om de landstitel.