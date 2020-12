Dirk van Duijvenbode blijft indruk maken op WK darts

Van Duijvenbode, de nummer 43 van de Order of Merit, rekende eerder dit toernooi af met jeugdwereldkampioen Bradley Brooks en Rob Cross. In die laatste partij kwam het tot een allesbeslissende leg in de vijfde set. Daarin gooide Van Duijvenbode toen met drie pijlen op magistrale wijze 99 uit en schakelde daarmee de wereldkampioen van 2018 uit.

Prachtige 170-finish

De partij tegen Hunt begon enigszins rommelig, al lag het niveau met 100+ gemiddelden wel al direct hoog. Het regende breaks in een leeg Alexandra Palace. Nadat Hunt toesloeg met een 154-finish, deed Van Duijvenbode de Brit direct pijn met een weergaloze 170-finish. De vijfde leg ging voor het eerst met de darts mee en gelukkig voor de 28-jarige Nederlander was dat in zijn voordeel.

Ook de tweede set begon met een break, voor Van Duijvenbode om precies te zijn. Met een Shanghai 20-finish (enkele, triple en dubbel 20) trok hij uiteindelijk ook het tweede bedrijf naar zich toe. Vervolgens was de Westlander het even kwijt en liet hij Hunt een 2-0 voorsprong in legs nemen, maar mede door een elfdarter en een finish van 114 ging de derde set alsnog naar Van Duijvenbode.

Uitstekend gemiddelde

In de vierde set snelde Van Duijvenbode naar een 2-0 voorsprong in legs. Na het missen van twee wedstrijdpijlen kon Hunt nog een legje pakken, maar daarna vond ’Aubergenius’ het mooi geweest en was het bij zijn vijfde kans op de overwinning raak. Daarmee eindigde hij met een gemiddelde score van 104,09 (zijn hoogste op een televisietoernooi) en finishpercentage van 52 procent.

Van Duijvenbode neemt het later deze week bij de laatste zestien op tegen de winnaar van de partij tussen Glen Durrant en Danny Baggish. Hij is na Michael van Gerwen de tweede Nederlander in de achtste finales. Daar kunnen nog twee landgenoten aan worden toegevoegd. Vincent van der Voort moet in de derde ronde winnen van Nathan Aspinall en Danny Noppert met Dave Chisnall.

’Oké-wedstrijd’

„Het voelde als een oké-wedstrijd”, aldus Van Duijvenbode na afloop bij RTL7. ,,Maar toen ik mijn gemiddelde hoorde, dacht ik: ja, dat is niet gewoon oké, dat is goed. Als je onder druk staat, heb je niet door wat je gooit. Dan heb je gewoon scores nodig en pomp je ze erin. Het was veel closer dan de score doet vermoeden. Als ik die 120 niet uitgooi, verlies ik bijvoorbeeld de set en zo waren er meer cruciale momenten.”

Waar Van Duijvenbode na zijn overwinning op Rob Cross uit zijn dak ging, hield hij zich maandag in. ,,Wanneer je met 4-0 wint, kun je stoer gaan doen, maar dan komt het niet uit je hart. Dat kun je ook niet maken tegenover je tegenstander. Dan doe je gewoon stoer voor de televisie. Zo kijk ik ernaar, al is niet dat ik anderen hiermee veroordeel, hoor.”