Grappig bedoeld sneertje van Vettel richting Verstappen

„Ik vond het wel verrassend dat de Red Bulls vandaag zo snel waren op de rechte stukken”, stelde de Duitser, die achter Verstappen de tweede tijd had neergezet. „Een beetje verdacht als je het mij vraagt.”

Het was een grappig bedoeld sneertje aan het adres van Verstappen, maar Vettel zal ook weten dat Ferrari al twee keer naast de pole heeft gegrepen sinds de FIA nieuwe technische richtlijnen heeft uitgevaardigd. En dat terwijl in de zes races daarvoor telkens een rode bolide vanaf plaats 1 was begonnen.

De afgelopen tijd klonk steeds vaker door dat men bij Ferrari extra motorvermogen creëerde door te sjoemelen met de brandstoftoevoer. De FIA besloot daarop duidelijkere regels omtrent de brandstoftoevoer op te stellen. Sindsdien loopt het een stuk minder bij de Italiaanse brigade.