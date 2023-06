Tahirovic met vijfjarig contract nu ook officieel Ajacied

Tahirovic begon zijn profloopbaan bij het Zweedse Vasalunds IF. AS Roma nam hem in 2021 over. Afgelopen seizoen kwam hij in elf competitiewedstrijden in actie voor de club uit Rome.

Bekijk hier de beelden bij de contractondertekening.

"Dit is een heel grote stap in mijn carrière: een nieuwe club, nieuwe ploeggenoten, een nieuwe taal en een nieuwe stad. Maar daar zal ik vanzelf aan wennen", reageert Tahirovic in de Johan Cruijff ArenA. "In het vliegtuig naar Amsterdam was ik nog een beetje zenuwachtig. Maar nu ben ik opgelucht en blij. Ik speel het liefst controlerend op het middenveld, op 'zes'. Ik denk dat die positie ook het beste past bij mijn kwaliteiten als speler. Ik ben technisch sterk, heb een goede pass en houd van balbezit."

Ajax versterkte zich eerder al met een andere middenvelder, Branco van den Boomen.