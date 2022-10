Officieel: Nyck de Vries naar AlphaTauri, Pierre Gasly richting Alpine

De Vries (27) is de opvolger van Pierre Gasly (26), die naar Alpine verkast. Beide deals zijn nu officieel bekendgemaakt door de teams in kwestie.

De Vries heeft op dit moment één Formule 1-race achter zijn naam staan. Eerder dit jaar in Monza mocht hij invallen voor Alex Albon bij Williams. De in Friesland geboren coureur maakte indruk met een negende plek en pakte daarmee direct twee WK-punten in de koningsklasse.

Nyck de Vries eindigde eerder dit raceseizoen in de auto van Williams als negende in de Grote Prijs van Italië. Ⓒ ANP/HH

Momenteel staat De Vries nog onder contract bij Mercedes, waar hij reservecoureur is. Namens hetzelfde merk kroonde hij zich in 2021 tot wereldkampioen Formule E. Twee jaar eerder sleepte hij al de Formule 2-titel in de wacht. Dit seizoen rijdt hij namens Mercedes, in Mexico, nog een vrije training.

Komend seizoen zou De Vries namens het nieuwe team van Maserati actief zijn in de Formule E. In plaats daarvan reist hij straks dus met landgenoot Max Verstappen, met wie hij goed bevriend is, de wereld rond als F1-coureur. De laatste keer dat twee Nederlanders actief waren in de koningsklasse was in 2006, toen Christijan Albers en Robert Doornbos (drie races voor Red Bull) op het hoogste niveau reden.

Pierre Gasly Ⓒ AFP

Pierre Gasly

De Vries wordt bij AlphaTauri teamgenoot van Yuki Tsunoda. Gasly vertrekt op zijn beurt naar Alpine om Fernando Alonso (verkast naar Aston Martin) op te volgen. Gasly gaat landgenoot Esteban Ocon vergezellen en heeft een meerjarig contract getekend. ,,Rijden voor een team met Franse roots is voor mij heel speciaal”, aldus Gasly.

Gasly maakte in 2017 zijn F1-debuut bij Toro Rosso. In 2019 stapte hij over naar Red Bull, maar na tegenvallende prestaties aan de zijde van Verstappen werd hij na een half jaar alweer teruggezet naar het zusterteam. ,,Ik wil de Red Bull-familie bedanken voor de negen jaar lange reis die we samen hebben afgelegd. Dankzij hun vertrouwen en steun ben ik Formule 1-coureur geworden”, aldus de Franse coureur, die in 2020 de Grand Prix van Italië won.