VIDEO Opnieuw trofee kapot bij Red Bull in feestgedruis: ’Nee, niet wéér!’

Geluk bij een ongeluk: nu niet zijn eigen trofee, maar de contructeursbokaal van Red Bull voor de Grote Prijs van België moest eraan geloven. Het gebeurde allemaal bij het fotomoment met heel het team van Red Bull. Op het moment dat de foto’s geschoten waren, rende iedereen weg van de plek wegens het spuiten van champagne.

Bekijk ook: Max Verstappen sinds Grand Prix van Miami een nietsontziende sluipmoordenaar

Tekst gaat verder onder de video

Tijdens dat moment viel een pitbord precies op de trofee door het feestgedruis. Verstappen hoorde iets vallen bij het wegrennen en keek om: ,,Hij is weer kapot, de trofee is wéér kapot!”, al lachend, zo is te horen op video’s op sociale media. Detail: Red Bull-adviseur Helmut Marko zag ’de ramp’ gebeuren en redde de andere bokalen.

Bekijk hier ’het ongeluk’ uit een andere hoek