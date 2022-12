Maaike Verweij wint afgetekend eerste marathon op natuurijs

Favoriet Irene Schouten moest verstek laten gaan. Zij is bij de wereldbeker in het Canadese Calgary.

Vorig jaar was Verweij ook de snelste op de eerste marathon op natuurijs. Die was toen in Noordlaren.

Maaike Verweij juicht na het winnen van de wedstrijd van het vrouwenpeloton. Ⓒ ANP

Primeur

Burgum had voor het eerst de primeur van het seizoen voor de schaatsmarathon op natuurijs. Willem Hut, de disciplinemanager marathonschaatsen van de KNSB, voerde woensdagochtend rond 09.00 uur een succesvolle ijsmeting uit.

De mannen gaan om 19:30 uur van start voor 100 rondjes.

De marathon op natuurijs in Noordlaren (Groningen) donderdagochtend gaat niet door, omdat er twijfels zijn of het komende nacht genoeg gaat vriezen.