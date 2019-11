Lewandowski vier keer raak in kwartiertje

Lewandowski bracht in Servië zijn doelpuntentotaal in de Champions League dit seizoen op negen. De Poolse spits had slechts vijftien minuten nodig voor het maken van zijn vier doelpunten. In de 53e minuut maakte hij de 0-2 en via doelpunten in de 60e, 64e en 68e minuut tilde hij de stand naar 0-5. Corentin Tolisso bepaalde de eindstand op 0-6, Leon Goretzka maakte de eerste voor Bayern.

Voor Lewandowski is het al zijn derde hattrick ooit in de Champions League. In 2013 deed hij het namens Borussia Dortmund tegen Real Madrid en vier jaar geleden namens Bayern tegen Dinamo Zagreb. In de 77e minuut werd Lewandowski naar de kant gehaald.