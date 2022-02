Sport Kort: basketballers verliezen WK-kwalificatieduel in en van Rusland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nederlandse basketballers verliezen in Perm van Rusland

18.10 uur: De Nederlandse basketballers hebben ook hun derde duel in de WK-kwalificatie verloren. Rusland was donderdag in Perm, meer dan 2000 kilometer verwijderd van het oorlogsgeweld in Oekraïne, te sterk: 80-69. Dat uitte zich vooral door beter schieten van afstand en minder balverlies. Bij rust was de stand nog net in het voordeel van het team van bondscoach Maurizio Buscaglia: 35-36.

Oranje begon voortvarend. Roelof Schaftenaar maakte de eerste punten, pas bij 0-8 en na ruim drie minuten spelen scoorde de eerste Rus. De voorsprong was van korte duur. Beide ploegen hielden elkaar de eerste twee kwarten in evenwicht. Een Russisch tussensprintje na de pauze, onder meer door een aantal driepunters, zorgde voor een serieus gat: 50-40.

Nederland probeerde aan te klampen maar kon de marge niet verkleinen. In het vierde kwart was de fut en de zuiverheid weg om hoop te krijgen op een positief resultaat. Charlon Kloof en Thomas van der Mars waren de Nederlandse topscorers met 14 punten. De laatste pakte daarnaast acht rebounds. De productiefste Russen waren Artem Komolov (17) en Vladislav Emtsjenko (14).

Nederland, dat zondagmiddag in Almere opnieuw tegenover de Russen staat, verloor eerder in Milaan met 75-73 van Italië en kwam voor eigen publiek tegen IJsland ook net tekort: 77-79. Een plek bij de eerste drie in de poule van vier landen is vereist om door te gaan in kwalificatietraject voor het WK van 2023. Het titeltoernooi is in Japan, Indonesië en de Filipijnen.

Roda JC vraagt KNVB vanwege coronaperikelen om uitstel

18.09 uur: Roda JC heeft de KNVB gevraagd of de competitiewedstrijd van vrijdagavond tegen Excelsior uitgesteld kan worden. Meer dan tien spelers van de Limburgse club uit de Keuken Kampioen Divisie zitten vanwege positieve coronatests in isolatie. „We hebben een dusdanig aantal positieve gevallen, dat we het hebben voorgelegd aan de KNVB”, aldus een woordvoerder van Roda JC. „Omdat de coronaregels vrijdag weer veranderen, is er veel onzekerheid bij ons.”

De bond moet bepalen of de wedstrijd wordt uitgesteld of dat Roda JC toch moet aantreden. „Sommige spelers hebben vorige week positief getest en zitten in quarantaine, zij hebben de hele week dus niet getraind. Deze week kwamen er meer positieve tests bij”, aldus de woordvoerder. „De gezondheid van de spelers en stafleden staat voorop en ook de gezondheid van de tegenstander.”

Vorige week werden alle wedstrijden die voor vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie op het programma stonden afgelast als gevolg van de storm Eunice. De KNVB heeft die duels verplaatst naar maandag 14 maart. Roda JC, dat op de achtste plek staat, ontvangt dan De Graafschap.

Paralympisch Comité: zorgen om reis sporters Oekraïne naar China

18.03 uur: Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) maakt zich grote zorgen om de deelname van Oekraïne aan de Paralympische Spelen in Peking. Oekraïne verkeert in een oorlog met Rusland en het luchtruim boven het Oost-Europese land is gesloten. „Het wordt een enorme opgave om het Oekraïense team naar Peking te krijgen”, zegt IPC-voorzitter Andrew Parsons na een gesprek met de voorzitter van het paralympisch comité van Oekraïne.

De Winterspelen voor paralympische sporters beginnen volgende week vrijdag in China. „Het is een verschrikkelijke situatie”, zegt Parsons over de Russische inval. „We maken ons enorm veel zorgen om de paralympische atleten in Oekraïne.”

Net als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wijst het IPC op het Olympisch Bestand, waarin de landen van de Verenigde Naties hebben afgesproken om gedurende de periode van de Spelen de vrede te bewaren. „Onderdeel hiervan is dat alle deelnemers aan de Spelen veilig kunnen reizen. We moeten hier zo snel mogelijk een oplossing voor vinden, zodat de Oekraïense delegatie naar Peking kan gaan. De wereldleiders moeten zich bewust zijn van hun inzet voor het Olympisch Bestand, zeker de lidstaten die de resolutie steunen”, zo doelt Parsons op de Russische president Vladimir Poetin.

FC Twente neemt Pierie nog niet mee naar RKC

16.28 uur: FC Twente neemt Kik Pierie vrijdag niet mee naar Waalwijk voor de wedstrijd tegen RKC. De Enschedese verdediger kampt al het hele seizoen met een rugblessure, maar zijn rentree is aanstaande.

„Hij zit ertegenaan”, zei trainer Ron Jans. „Maandag spelen we een oefenwedstrijd en als hij daar goed doorheen komt, kan hij daarna weer tot de wedstrijdselectie behoren.”

Eerder dit seizoen won FC Twente in de Grolsch Veste met 2-1 van RKC. De ploeg uit Enschede staat op de vijfde plaats in de Eredivisie.

Jasper Philipsen sprint in de groene trui naar de ritzege. Ⓒ LaPresse

Philipsen sprint naar tweede ritzege in Ronde van Emiraten

13.47 uur: De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de vijfde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De renner van Alpecin-Fenix won op Al Marjan Island de massasprint. De 20-jarige Nederlander Olav Kooij van Jumbo-Visma kwam na 182 kilometer als tweede over de meet.

Het betekende voor de 23-jarige Philipsen zijn tweede ritzege in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij schreef zondag ook al de eerste etappe op zijn naam.

De UAE Tour, zoals de etappekoers officieel heet, duurt tot en met zondag.

Schorsing Vitesse-aanvaller Grbic gereduceerd

12.24 uur: Vitesse heeft succes gehad met het niet accepteren van het schikkingsvoorstel voor Adrian Grbic. De Arnhemmers moeten de spits nu niet drie, maar twee wedstrijden missen. De Oostenrijker had aanvankelijk een schikkingsvoorstel ontvangen voor een schorsing van vier duels waarvan één voorwaardelijk voor zijn rode kaart tegen FC Utrecht.

Vitesse en Grbic accepteerden die straf niet en lieten de zaak voorkomen bij de tuchtcommissie van de KNVB. Die heeft de schorsing na een zitting in Zeist ingekort tot drie duels waarvan één voorwaardelijk. De Oostenrijkse spits moet nu de wedstrijden tegen NEC en Sparta aan zich voorbij laten gaan. Hij kan vanavond wel gewoon in actie komen in de Conference League-wedstrijd tegen Rapid Wien. Vitesse moet tegen de Oostenrijkers zonder de geschorste Loïs Openda en niet fitte Riechedly Bazoer een 2-1 nederlaag zien weg te werken.

Nadal vindt straf Zverev terecht en veroordeelt slecht voorbeeld

11.50 uur: Rafael Nadal vindt het terecht dat Alexander Zverev is gediskwalificeerd op het ATP-toernooi van Acapulco vanwege wangedrag na een partij in het dubbelspel. De 21-voudig grandslamkampioen betreurt het dat de beelden via sociale media ook door veel jonge tennissers worden gezien.

„Je kunt je niet op deze manier gedragen en ik geloof dat hij zich daarvan bewust is”, aldus Nadal, die de kwartfinales heeft bereikt op het toernooi in Mexico. „Ik onderhoud een goede relatie met Alexander, maar uiteindelijk is de straf verdiend.”

Na een verloren wedstrijd in het dubbelspel sloeg Zverev (24) meermaals hard tegen de stoel van de umpire, terwijl hij de scheidsrechter ook agressief toesprak. „Ik begrijp de frustratie en snap dat je in een moment van woede een racket kunt breken”, aldus de Spanjaard. „Maar ik ga hem niet meer bekritiseren dan zeggen dat het me niet bevalt omdat ik zo niet ben opgevoed.”

De 35-jarige Nadal gooit zelf nooit met zijn racket, na harde lessen van zijn voormalig coach Toni Nadal. „Helaas geven de beelden van Zverev, versterkt door de verspreiding via sociale media, een slecht voorbeeld aan de miljoenen kinderen die het zien. Zij baseren hun gedrag op ons en wij moeten het juiste voorbeeld geven en een bepaalde mate van respect tonen.”

Novak Djokovic keurde het gedrag van Zverev al af door te stellen dat hij het „niet kon rechtvaardigen.” Andy Murray noemde de uitbarsting van de nummer 3 van de wereld „gevaarlijk” en „roekeloos.”

Chef de mission Vergeer week afgezonderd na besmetting staflid

08.15 uur: Esther Vergeer, de chef de mission van TeamNL voor de Paralympische Winterspelen, moet zich 7 dagen afzonderen van de overige leden van de Nederlandse afvaardiging. Volgens NOC*NSF heeft „een lid van de logistieke/organisatorische staf van TeamNL” op 22 februari bij aankomst op de luchthaven van Beijing positief getest op corona.

De medewerker die positief heeft getest, verblijft in een isolatiehotel en heeft vanuit het hotel contact met de overige leden van de delegatie. Omdat Vergeer (40) is aangemerkt als ’close contact’ moet zij zich een week afzonderen van de sporters.

De openingsceremonie is op vrijdag 4 maart. De Paralympische Winterspelen duren tot en met 13 maart.