Sport Kort: Schorsing Vitesse-aanvaller Grbic gereduceerd

Schorsing Vitesse-aanvaller Grbic gereduceerd

12.24 uur: Vitesse heeft succes gehad met het niet accepteren van het schikkingsvoorstel voor Adrian Grbic. De Arnhemmers moeten de spits nu niet drie, maar twee wedstrijden missen. De Oostenrijker had aanvankelijk een schikkingsvoorstel ontvangen voor een schorsing van vier duels waarvan één voorwaardelijk voor zijn rode kaart tegen FC Utrecht.

Vitesse en Grbic accepteerden die straf niet en lieten de zaak voorkomen bij de tuchtcommissie van de KNVB. Die heeft de schorsing na een zitting in Zeist ingekort tot drie duels waarvan één voorwaardelijk. De Oostenrijkse spits moet nu de wedstrijden tegen NEC en Sparta aan zich voorbij laten gaan. Hij kan vanavond wel gewoon in actie komen in de Conference League-wedstrijd tegen Rapid Wien. Vitesse moet tegen de Oostenrijkers zonder de geschorste Loïs Openda en niet fitte Riechedly Bazoer een 2-1 nederlaag zien weg te werken.

Nadal vindt straf Zverev terecht en veroordeelt slecht voorbeeld

11.50 uur: Rafael Nadal vindt het terecht dat Alexander Zverev is gediskwalificeerd op het ATP-toernooi van Acapulco vanwege wangedrag na een partij in het dubbelspel. De 21-voudig grandslamkampioen betreurt het dat de beelden via sociale media ook door veel jonge tennissers worden gezien.

„Je kunt je niet op deze manier gedragen en ik geloof dat hij zich daarvan bewust is”, aldus Nadal, die de kwartfinales heeft bereikt op het toernooi in Mexico. „Ik onderhoud een goede relatie met Alexander, maar uiteindelijk is de straf verdiend.”

Na een verloren wedstrijd in het dubbelspel sloeg Zverev (24) meermaals hard tegen de stoel van de umpire, terwijl hij de scheidsrechter ook agressief toesprak. „Ik begrijp de frustratie en snap dat je in een moment van woede een racket kunt breken”, aldus de Spanjaard. „Maar ik ga hem niet meer bekritiseren dan zeggen dat het me niet bevalt omdat ik zo niet ben opgevoed.”

De 35-jarige Nadal gooit zelf nooit met zijn racket, na harde lessen van zijn voormalig coach Toni Nadal. „Helaas geven de beelden van Zverev, versterkt door de verspreiding via sociale media, een slecht voorbeeld aan de miljoenen kinderen die het zien. Zij baseren hun gedrag op ons en wij moeten het juiste voorbeeld geven en een bepaalde mate van respect tonen.”

Novak Djokovic keurde het gedrag van Zverev al af door te stellen dat hij het „niet kon rechtvaardigen.” Andy Murray noemde de uitbarsting van de nummer 3 van de wereld „gevaarlijk” en „roekeloos.”

Chef de mission Vergeer week afgezonderd na besmetting staflid

08.15 uur: Esther Vergeer, de chef de mission van TeamNL voor de Paralympische Winterspelen, moet zich 7 dagen afzonderen van de overige leden van de Nederlandse afvaardiging. Volgens NOC*NSF heeft „een lid van de logistieke/organisatorische staf van TeamNL” op 22 februari bij aankomst op de luchthaven van Beijing positief getest op corona.

De medewerker die positief heeft getest, verblijft in een isolatiehotel en heeft vanuit het hotel contact met de overige leden van de delegatie. Omdat Vergeer (40) is aangemerkt als ’close contact’ moet zij zich een week afzonderen van de sporters.

De openingsceremonie is op vrijdag 4 maart. De Paralympische Winterspelen duren tot en met 13 maart.