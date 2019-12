Klopp en Mourinho spreken schande van ’misdadig’ programma

Liverpool speelt donderdagavond tegen achtervolger Leicester City. De volgende wedstrijd van de koploper, die vorige week in Doha de wereldtitel veroverde, is zondag tegen Wolverhampton. Dat is nog enigszins te doen. Maar bijvoorbeeld Manchester City heeft vrijdag (Wolverhampton) en vervolgens zondag (Sheffield United) duels op het programma staan.

„Bij ons zit er een dag meer tussen”, zegt Klopp. „Dat voelt als vakantie. Het is echter absoluut onverantwoord om clubs binnen twee dagen weer te laten spelen. Het gaat om de gezondheid van de spelers. Deze belasting is te groot.”

Mourinho

Ook José Mourinho vindt het drukke speelschema in de maand december in de Engelse competitie belachelijk. De Portugese trainer won donderdag met Tottenham Hotspur van Brighton & Hove Albion (2-1) en moet over twee dagen alweer spelen, tegen Norwich City.

„Het is een misdaad dat mijn spelers de 28e alweer moeten voetballen. Het gaat tegen alle regels van de fysiologie en biologie in. Wij hebben ook nog drie geschorsten, dus ik kan spelers ook geen rust geven. Het is totaal oneerlijk”, aldus Mourinho, die ruim een maand geleden werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino.

Tottenham neemt het op 1 januari op tegen Southampton. Dat is voor de Londenaren het vierde duel in elf dagen.

