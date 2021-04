Ajax staakt onderhandelingen met geschorste keeper André Onana

Onana zit op dit moment een dopingschorsing van 1 jaar uit. Hij hoopt op strafvermindering en is naar het internationaal sporttribunaal CAS gestapt. Daar zal zijn zaak vermoedelijk komende zomer worden behandeld.

Als Onana geen strafvermindering krijgt, dan is hij pas februari volgend jaar weer beschikbaar voor Ajax. Een paar maanden later is hij transfervrij. Overmars sprak onlangs nog de hoop uit dat de keeper uit Kameroen zijn verbintenis tot 2023 of 2024 ging verlengen.

Volgens Overmars bestaat de kans Onana in de zomer van 2022 transfervrij bij Ajax vertrekt. „Dat zou kunnen”, zei hij. „Maar misschien probeert hij in juli al een transfer te maken. Het is jammer dat we er niet uitkomen.”