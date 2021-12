Premium Het beste van De Telegraaf

’Doelgericht, scoort, snel en heeft charisma’ Erik ten Hag wil Brian Brobbey terug: ’Iedereen weet wat ik van hem vind’

Door Mike Verweij

Brian Brobbey was vorig seizoen als invaller soms belangrijk voor Ajax. Ⓒ ANP MAURICE VAN STEEN

AMSTERDAM - De zon schijnt in Amsterdam. Koploper Ajax betovert de Eredivisie met een verbluffend doelgemiddelde (48-2), terwijl de overwintering in de Champions League al na vier groepswedstrijden een feit was. Toch pakken zich wolken samen boven de Johan Cruijff ArenA. Vanwege de Afrika Cup mist Erik ten Hag in de lastige uitduels bij FC Utrecht (16 januari) en PSV (23 januari) zijn topschutter Sébastien Haller.