Alvarez en Gutiérrez met Mexico naar WK voetbal

Mexico versloeg El Salvador met 2-0, via doelpunten van Uriel Antuna (ex-FC Groningen) en Raúl Jiménez (strafschop) in de eerste helft. De middenvelders Edson Álvarez (Ajax) en Érick Gutiérrez (PSV) hadden een basisplaats in het elftal van bondscoach Gerardo Martino. De oud-PSV'ers Héctor Moreno en Hirving Lozano vielen in, net als Jesús Corona (ex-Twente). Mexico eindigde na veertien wedstrijden op 28 punten, evenveel als Canada dat de kwalificatie afsloot met een nederlaag bij Panama (1-0).

VS

De Amerikaanse voetballers verloren in San José weliswaar met 2-0 van Costa Rica, maar ze bleven dat land op basis van het doelsaldo wel voor en eindigden met 25 punten op de derde plaats. Costa Rica gaat in juni in een intercontinentale play-off met Nieuw-Zeeland strijden om een WK-ticket. Middenvelder Luca de la Torre van Heracles Almelo kwam bij 'Team USA' na rust in het veld.

De Amerikanen ontbraken in 2018, na zeven WK-deelnames op rij, op de mondiale eindronde in Rusland. Onder leiding van bondscoach Gregg Berhalter, die zelf jaren in Nederland voetbalde, hebben de VS zich nu weer geplaatst.