Mathieu van der Poel boekt eerste seizoenszege

Het is de eerste zege dit seizoen voor Van der Poel. Afgelopen zaterdag maakte hij in de klassieker Milaan - Sanremo zijn rentree in het peloton, nadat hij enkele maanden langs de kant stond met rugproblemen en een operatie aan een knie onderging. In zijn eerste wedstrijd eindigde hij toen als derde.

In een rit met een lange beklimming van de tweede categorie halverwege, ging Van der Poel op 70 kilometer van de finish in zijn eentje in de aanval. Hij overbrugde het gat met de zes koplopers en nam voorin het initiatief.

Eindsprint

Met nog 9 kilometer te gaan werden de overgebleven vluchters, inclusief Van der Poel, toch bijgehaald. De Zwitser Mauro Schmid demarreerde en kreeg de Italiaan Nicola Conci mee. Mede door inspanningen van Van der Poel werd het duo teruggepakt en won de kopman van Alpecin-Fenix ook nog eens de sprint. Mick van Dijke van Jumbo-Visma finishte als vijfde vlak voor ploeg en landgenoot Koen Bouwman.

Van der Poel boekte in september in de Antwerp Port Classic zijn laatste overwinning op de weg. Daarna werd hij nog achtste op het WK en derde in de uitgestelde editie van Parijs-Roubaix. Volgende week doet de wielrenner mee aan Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.