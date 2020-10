Opvallende buit bij inbraak in kapitale villa van Cristiano Ronaldo

Volgens Portugese media viel de schade alleszins mee. Sterker nog: de inbreker zou alleen een gesigneerd shirt van zijn huidige club Juventus (waarde zo’n 200 euro) en wat andere spullen van geringe waarde hebben ontvreemd.

De insluiper zou zijn binnengekomen toen een van de werknemers van de afwezige Ronaldo een hek had opengezet. Via de garage verschafte hij zich toegang tot het gigantische huis. De man zou door de politie al zijn geïdentificeerd, maar nog niet zijn gepakt.

Het huis van Ronaldo op Madeira telt twee zwembaden met olympische afmetingen, zeven verdiepingen en wordt vooral regelmatig bewoond door de moeder en de oudere broer van de Portugese vedette. Het is niet bekend of een van de twee aanwezig was toen de inbreker toesloeg.

Ronaldo zelf is al sinds maart niet in de kapitale villa geweest. Toen dook hij daar onder omdat een aantal van zijn teamgenoten van Juventus positief had getest op corona.