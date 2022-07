Toch Russisch tintje aan Wimbledon-finale

Tennis

’Je wilt niet dat iemand die zoveel heeft betekend voor de sport zoiets overkomt’

Nick Kyrgios heeft amper kunnen slapen nadat hij had vernomen dat hij zondag in de finale van Wimbledon staat. De 27-jarige Australiër had de eindstrijd liever op een andere manier bereikt, zo bekende hij op een ingelaste persconferentie.