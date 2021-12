Grijpt PSV koppositie na uitglijders Ajax en Feyenoord?

Bekijk hier de stand, uitslag en het programma in de Eredivisie.

Ajax

Ajax verloor thuis van AZ en zette daardoor de koppositie in de Eredivisie op het spel. Vangelis Pavlidis schoot AZ in de 50e minuut op voorsprong, nadat Yukinari Sugawara aan buitenspel was ontsnapt. Sébastien Haller tekende in de 73e minuut voor de gelijkmaker. De spits revancheerde zich enigszins voor de enorme mogelijkheid die hij even voor zijn treffer had gemist.

Invaller Zakaria Aboukhlal maakte in de 83e minuut het winnende doelpunt voor AZ. Perr Schuurs scoorde in blessuretijd nog wel voor Ajax, maar zijn treffer werd na interventie van de videoscheidsrechter vanwege buitenspel afgekeurd.

Feyenoord

Feyenoord heeft in de uitwedstrijd tegen FC Groningen genoegen moeten nemen met een punt. De Rotterdammers kwamen in de Euroborg niet verder dan 1-1.

Dat uitgerekend Marcos Senesi trefzeker was voor Feyenoord, was veelzeggend. De Argentijnse verdediger was de laatste die een inzet van Gernot Trauner, zijn kompaan in de defensie, toucheerde bij een corner. Voor Senesi was het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 28 februari.

De voorsprong van Feyenoord was van korte duur. Vijf minuten later maakte Jørgen Strand Larsen gelijk met een bekeken lobje. De Noorse spits werd de diepte ingestuurd door Laros Duarte en ontsnapte aan de aandacht van Senesi.

Programma en uitslagen 16e speelronde

Willem II - SC Cambuur 1-3

FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-0

SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 0-0

PEC Zwolle - Fortuna Sittard 0-1

FC Twente - RKC Waalwijk 2-1

FC Groningen - Feyenoord 1-1

Vitesse - Heracles Almelo 2-1

Ajax - AZ 1-2

20.00 uur: NEC - PSV

