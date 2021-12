Live Eredivisie: alle topclubs zondag in actie

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Redactie Verrijking

Alle topclubs komen allemaal zondag in actie. Feyenoord gaat naar FC Groningen, Ajax ontvangt AZ en PSV kruist in Nijmegen de degens met NEC. De zaterdagavond is om 18.45 uur in gang gezet door FC Utrecht en Go Ahead Eagles, vanaf 20.00 uur is het SC Heerenveen-Sparta Rotterdam.