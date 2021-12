Live Eredivisie: degradatiekraker PEC Zwolle - Fortuna Sittard

De topclubs komen allemaal zondag in actie. Feyenoord gaat naar FC Groningen, Ajax ontvangt AZ en PSV kruist in Nijmegen de degens met NEC. De zaterdagavond is om 18.45 uur in gang gezet door FC Utrecht en Go Ahead Eagles, vanaf 20.00 uur is het SC Heerenveen-Sparta Rotterdam.

Willem II

Willem II hoopte zich vrijdagavond in eigen huis te revancheren van de 5-0 nederlaag tegen Ajax, maar kwamen van een koude kermis terug. SC Cambuur was in Tilburg met 1-3 te sterk.

Roberts Uldrikis en Robert Maulun schoten de Friezen op een ruime voorsprong. Na de late aansluitingstreffer van Godfried Roemeratoe strafte Mitchel Paulissen ook nog eens een blunder van doelman Timon Wellenreuther af.

Programma en uitslagen 16e speelronde

Vrijdag

Willem II - SC Cambuur 1-3

Zaterdag

18.45 uur: FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-0

SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 0-0 21.00 uur: PEC Zwolle - Fortuna Sittard

Zondag

12.15 uur: FC Twente - RKC Waalwijk

FC Twente - RKC Waalwijk 14.30 uur: FC Groningen - Feyenoord

FC Groningen - Feyenoord 14.30 uur: Vitesse - Heracles Almelo

Vitesse - Heracles Almelo 16.45 uur: Ajax - AZ

Ajax - AZ 20.00 uur: NEC - PSV

