Live: PSV na rust op jacht naar gelijkmaker tegen NEC

Marco van Ginkel keert zondagavond in de uitwedstrijd tegen NEC terug in het basiselftal van PSV. Trainer Roger Schmidt gaf de voorbije wedstrijden op het middenveld de voorkeur aan andere spelers, maar in Nijmegen kiest hij weer voor zijn aanvoerder.

Van Ginkel was eind oktober, in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (5-2), voor het laatst basisspeler in de Eredivisie. Daarna moest hij het in de ontmoetingen met Fortuna Sittard, sc Heerenveen en FC Utrecht met invalbeurten doen. Voor Van Ginkel wordt het zijn honderdste wedstrijd voor PSV. De Mexicaan Érick Gutiérrez is zijn basisplek kwijt en begint op de bank.

PSV-aanvallers Maximiliano Romero en Carlos Vinicius. Ⓒ HH/ANP

Rechts in de verdediging geeft Schmidt de voorkeur aan Jordan Teze boven Philipp Mwene. In vergelijking met de donderdag met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League, is het basisteam van PSV op nog een plek gewijzigd. Carlos Vinícius keert terug in de punt van de aanval, Ritsu Doan zit op de bank.

PSV wil zich in Nijmegen herstellen van het pijnlijke verlies in Spanje, waardoor het is uitgeschakeld in de Europa League en verder moet in de Conference League.

Door de nederlaag van Ajax tegen AZ (1-2) neemt PSV bij een zege de koppositie in de Eredivisie van de Amsterdammers over.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Boscagli en Mauro Júnior; Sagaré, Götze en Van Ginkel; Bruma, Vinícius en Gakpo.

Ajax

Ajax verloor thuis van AZ en zette daardoor de koppositie in de Eredivisie op het spel. Vangelis Pavlidis schoot AZ in de 50e minuut op voorsprong, nadat Yukinari Sugawara aan buitenspel was ontsnapt. Sébastien Haller tekende in de 73e minuut voor de gelijkmaker. De spits revancheerde zich enigszins voor de enorme mogelijkheid die hij even voor zijn treffer had gemist.

Invaller Zakaria Aboukhlal maakte in de 83e minuut het winnende doelpunt voor AZ. Perr Schuurs scoorde in blessuretijd nog wel voor Ajax, maar zijn treffer werd na interventie van de videoscheidsrechter vanwege buitenspel afgekeurd.

Feyenoord

Feyenoord heeft in de uitwedstrijd tegen FC Groningen genoegen moeten nemen met een punt. De Rotterdammers kwamen in de Euroborg niet verder dan 1-1.

Dat uitgerekend Marcos Senesi trefzeker was voor Feyenoord, was veelzeggend. De Argentijnse verdediger was de laatste die een inzet van Gernot Trauner, zijn kompaan in de defensie, toucheerde bij een corner. Voor Senesi was het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds 28 februari.

De voorsprong van Feyenoord was van korte duur. Vijf minuten later maakte Jørgen Strand Larsen gelijk met een bekeken lobje. De Noorse spits werd de diepte ingestuurd door Laros Duarte en ontsnapte aan de aandacht van Senesi.

Programma en uitslagen 16e speelronde

Willem II - SC Cambuur 1-3

FC Utrecht - Go Ahead Eagles 0-0

SC Heerenveen - Sparta Rotterdam 0-0

PEC Zwolle - Fortuna Sittard 0-1

FC Twente - RKC Waalwijk 2-1

FC Groningen - Feyenoord 1-1

Vitesse - Heracles Almelo 2-1

Ajax - AZ 1-2

20.00 uur: NEC - PSV

