De Ligt: ’De Vrij een vriend, geen concurrent’

Matthijs De Ligt (l) en Stefan de Vrij in een directe confrontatie tijdens Inter-Juventus vorige maand in Milaan. Ⓒ EPA

BELFAST - Eten met je concurrent bij Oranje en de Serie A, met elkaar praten over het vak van verdedigen en verdedigen in Italië in het bijzonder. „Hoho, Stefan de Vrij beschouw ik als een vriend, niet als concurrent!”