Ihattaren en Boadu in voorselectie Jong Oranje

In totaal heeft bondscoach Erwin van de Looi 32 spelers opgenomen in zijn voorselectie voor het duel met Jong Cyprus. De definitieve selectie wordt op vrijdag 30 augustus bekendgemaakt.

Vahid Halilhodzic, de nieuwe bondscoach van Marokko, zette Ihattaren vorige week ook op zijn voorlopige lijst. Die lijst bevatte 46 spelers. Het 17-jarige talent van PSV gaf zondag te kennen dat hij voorlopig geen keuze zal maken tussen Marokko en het Nederlands elftal.

Bekijk ook: Ihattaren gaat voorlopig niet kiezen tussen Oranje en Marokko

Jong Oranje speelt op dinsdag 10 september tegen Jong Cyprus. Dat is de eerste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK 2021 in Hongarije en Slovenië.