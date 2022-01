Valentijn Driessen: Alleen virus zet clubs buitenspel

Voetbal

Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh helpt Iran met assist naar WK 2022

Iran heeft zich als eerste Aziatische land geplaatst voor het WK voetbal eind van dit jaar in Qatar. Met een zege van 1-0 op Irak verstevigde Iran de koppositie in de kwalificatiegroep en is het zeker van een plek bij de eerste twee, die recht geeft op deelname aan de mondiale eindronde. Het wordt d...