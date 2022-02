Premium Het beste van De Telegraaf

Jongere broer van Ajacied timmert aan de weg als piepjonge trainer Ook Go Ahead Eagles heeft een Berghuis

Tristan Berghuis Ⓒ Orange Pictures

AMSTERDAM - Go Ahead Eagles werkt toe naar een fraai tweeluik in een tweemaal uitverkochte Adelaarshorst. Voordat PSV woensdag naar Deventer komt voor de halve finale van de KNVB-beker ontvangt Kowet morgen eerst nog Ajax. Een saillant duel, niet alleen omdat Go Ahead eerder dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA verrassend een punt pakte tegen de koploper, maar ook omdat er veel lijntjes lopen tussen beide clubs.