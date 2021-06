EK: Rusland wint ’burenruzie’ van Finland

De Russische bondscoach Stanislas Tsjertsjesov wijzigde zijn ploeg op drie plaatsen na de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen België (0-3). Zo koos hij voor een andere keeper; Matvej Safonov verving Anton Sjoenin. Ook Mirantsjoek was nieuw.

Finland had een flitsende start. Spits Joel Pohjanpalo kopte in de 3e minuut met een zweefduik raak, maar VAR van dienst Pol van Boekel constateerde buitenspel, waarna scheidsrechter Danny Makkelie de goal afkeurde.

Het duel tussen beide buurlanden was bij tijd en wijlen grimmig. Zo moest de Russische middenvelder Mário Fernandes na een forse overtreding met een ogenschijnlijk zware rugblessure per brancard van het veld. Zijn invaller, Vjatsjeslav Karajev (ex-Vitesse), botste bij een poging te scoren hard tegen de paal en schopte daarbij de Finse verdediger Jere Uronen in het gezicht. Beide spelers lagen lang op de grond, maar konden doorspelen.

Vlak voor rust werd Rusland beloond voor de aanvalslust. Mirantsjoek stond tussen drie Finse verdedigers in, maar wist toch met zijn linkervoet de bal fraai in het doel te werken.

In de tweede helft bleek Finland, dat eerder won van Denemarken (1-0), toch tamelijk machteloos. Topspits Teemu Pukki kwam nauwelijks in het spel voor en werd zelfs gewisseld. Rusland had kansen op meer doelpunten, maar het ontbrak aan scherpte.