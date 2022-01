Twijfels over positieve test Novak Djokovic: getallen kloppen niet

De 34-jarige nummer 1 van de wereld overhandigde bij aankomst in Melbourne een positieve coronatest die op 16 december in Servië zou zijn afgenomen. Zes dagen later, op 22 december 2021, testte hij negatief op het coronavirus. Duitse onderzoekers ontdekten dat de bevestigingscode op de brief van de eerste test lager is dan de code op de brief van de tweede test en spraken van „de tijdreis van Djokovics coronatests.”

Testbewijzen

De BBC vroeg de gegevens van enkele tientallen Serviërs op die in de afgelopen maanden een coronatest deden. Daaruit blijkt dat de Servische testbewijzen inderdaad een code bevatten die gedurende de tijd oploopt. De positieve coronatest van Djokovic komt niet overeen met de getallen van andere coronatesten op een tijdslijn, stelt de BBC. De positieve test zou op basis van de code ergens tussen 25 en 28 december zijn afgenomen, als de code klopt.

De Britse omroep heeft de resultaten voorgelegd aan de Servische gezondheidsautoriteiten en het management van Djokovic, maar geen van hen heeft uitleg gegeven over de discrepantie.

Storing

Data-expert Djordje Krivokapic vertelt aan de BBC dat het mogelijk is dat er een storing heeft plaatsgevonden, wat het opvallende nummer op het testbewijs van Djokovic zou kunnen verklaren. „Maar als dat het geval is, zou er een eenvoudige verklaring zijn. Ik zie niet in waarom de autoriteiten dat dan niet gewoon zouden zeggen”, aldus Krivokapic.