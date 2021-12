Darts

Speelschema WK darts: Michael van Gerwen zaterdagavond in actie

Het WK darts is in volle gang. In Alexandra Palace treden in totaal tien Nederlandse darters aan: Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort, Danny Noppert, Ron Meulenkamp, Martijn Kleermaker, Chris Landman en Maik Kuivenhoven. Dagelijk...