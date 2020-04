’Dan probeert hij me met Ronaldo en De Ligt te kloppen’

Mike Teunissen en Dylan Groenewegen tijdens Parijs-Nice in 2019. Ⓒ AFP

De bevrediging van een perfecte sprint is al even geleden, en het gaat nog een tijdje duren voordat de adrenalinekick die daarmee gepaard gaat weer door hun lichamen giert. Topspurter Dylan Groenewegen stijgt op dat vlak boven zijn lead-out Mike Teunissen uit, maar op de PlayStation moet de Amsterdammer vaak zijn meerdere erkennen in de Limburger.