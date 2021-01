Vitesse weet thuis niet te winnen van RKC

Letsch had zijn ploeg onderhanden genomen na de nederlaag tegen VVV-Venlo. Oussama Darfalou en Thomas Bruns raakten hun basisplaats kwijt en voor hen in de plaats kwamen Armando Broja en Idrissa Touré. Wat de Chelsea-huurling betreft was zijn basisplaats niet zo verrassend, want Letsch varieert de laatste weken voortdurend tussen zijn drie aanvallers Broja, Darfalou en Openda.

Voor Touré was de basisplaats verrassender. Het was de derde keer dat de Juventus-huurling dit seizoen aan de aftrap verscheen. De Berlijner met roots in Guinee is nogal onbeholpen aan de bal, maar zorgt met zijn lengte en kracht wel voor veel duelkracht.

RKC biedt prima partij

Het was aan Vitesse om te laten zien dat de forse uitglijder tegen VVV een eenmalige offday was en niet het begin van een mindere periode. De ploeg van Letsch toonde meer pit dan in de eerste helft tegen VVV, had het verdedigend beter voor elkaar, maar kon voetballend niet overtuigen. RKC bood uitstekend partij en combineerde soepel, terwijl Vitesse er niet in slaagde om de tegenstander het mes op de keel te zetten.

De echte creativiteit om de Waalwijkse defensie, met Ahmed Touba als rots in de branding, stuk te spelen ontbrak. Vitesse is momenteel erg afhankelijk van de ingevingen van Oussama Tannane. Die had een paar gevaarlijke schoten waar RKC-doelman Kostas Lamprou het lastig mee had, maar verder blonk Vitesse vooral uit in kansrijke situaties onvoldoende uitspelen. Openda leek Vitesse vroeg in de wedstrijd al op voorsprong te brengen, maar na interventie van de VAR werd zijn goal afgekeurd vanwege buitenspel. De Belg had een goaltje goed kunnen gebruiken, want dit kalenderjaar had hij nog geen succes.

Pasveer moet aan de bak

RKC creëerde minstens zoveel kansen maar Finn Stokkers, Sylla Sow en Richard van der Venne voor rust en diezelfde Van der Venne na rust. Vooral bij die poging moest Vitesse-doelman Remko Pasveer aan de bak.

Als de Vitesse-aanvallers het niet hebben, is er altijd nog Riechedly Bazoer met zijn schotkracht. De zesvoudig Oranje-international was tegen FC Groningen al matchwinnaar met een fraaie pegel van afstand en brak ditmaal opnieuw de ban. Van grote afstand plaatste hij de bal over RKC-doelman Lamprou heen. Een fraaie goal, al leek het de bedoeling van Bazoer om een voorzet te geven.

Het leek het gelukje te zijn dat Vitesse nodig had om toch te winnen op een avond waarop het stroef ging. Maar amper vier minuten na de openingsgoal stond het alweer gelijk. Van der Venne kegelde de bal van grote afstand schitterend in het Arnhemse doel. Pasveer was compleet kansloos. De gelijkmaker was niet onverdiend te noemen gezien het wedstrijdbeeld. Vitesse zette nog wel aan voor een slotoffensief, maar RKC wist een nuttig punt in de strijd tegen degradatie over de meet te brengen. Vitesse blijft door het gelijkspel op de derde plek staan.

