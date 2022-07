Halep verslaat Badosa en blijft op koers voor nieuwe Wimbledon-titel

De 30-jarige Halep wist Wimbledon drie jaar geleden te winnen. Ze versloeg in 2019 Serena Williams in de finale. Sindsdien kwam Halep niet meer in actie in Londen. In 2020 werd het toernooi niet gehouden vanwege de uitbraak van het coronavirus en vorig jaar was ze geblesseerd.

Halep heeft dit jaar op Wimbledon nog geen set verloren en nog geen partij van haar op het Londense gras duurde langer dan 83 minuten. In de kwartfinales neemt Halep het op tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova, die de Française Harmony Tan met 6-2 6-3 versloeg. Tan verraste op haar beurt in de eerste ronde Serena Williams.