Jannick van der Laan (25) staat voor debuut als scheidsrechter in Eredivisie

De 25-jarige arbiter floot nooit eerder een wedstrijd op het hoogste niveau.

Het duel tussen Heracles en RKC begint zaterdag om 20.00 uur. Heracles staat twaalfde, RKC laatste.

Kevin Blom is door de KNVB aangesteld om de Rotterdamse derby tussen koploper Feyenoord en Sparta in goede banen te leiden. De derby is zondag om 12.15 uur in De Kuip.