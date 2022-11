Onbegrip bij KNVB: ’Bij voetbalwedstrijd hoort een biertje’

„We vinden het jammer dat dit besluit genomen is, zeker zo kort nog voor het toernooi”, meldt een woordvoerder op het vrijdag aangekondigde besluit. „Want voor velen hoort een biertje bij het beleven van een leuke voetbalwedstrijd. Aan de andere kant zou er in de stadions zelf al geen alcohol worden geschonken en is en blijft alcohol verkrijgbaar bij onder meer het FIFA Fan Festival en de meeste hotels. En uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om het voetbal zelf.”

Het WK in Qatar begint zondag. Het Nederlands elftal speelt maandag in Doha tegen Senegal de eerste wedstrijd. Oranje wordt per groepsduel door zo’n 3000 fans gesteund.