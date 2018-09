Excelsior fors gewijzigd naar Kuip: ‘Maakt bij ons niet veel uit’

Ondanks vier nederlagen op rij vertrekt Excelsior met een goed gemoed naar De Kuip. Een lach is op Woudestein nooit ver te zoeken. ,,Dopingcontrole?! Ik heb nog geen minuut gespeeld!’’, roept de van een blessure teruggekeerde aanwinst Jeffry Fortes over het eerste van een aantal bezoeken in een seizoen van de dopingautoriteit. Fortes is vanavond één van de spelers die een kans krijgt. De selectie is in jaren niet zo aan elkaar gewaagd geweest bij de Kralingers.

Nigel Hasselbaink

Ook spits Nigel Hasselbaink, die een scherp maar keurig relaas houdt over de verbazing wat betreft zijn verloren basisplaats, zal vanavond starten. ,,Of ik de trainer iets verwijt? Nee, we hebben een slimme trainer. Hij weet zelf ook dat het sindsdien minder gaat’’, zegt hij met een grote grijns. Hij gaf nog een schitterende assist in De Kuip eerder dit seizoen (4-1 verlies), toen hij samen met Stanley Elbers (voor hem speelt Danilo Pantic vanavond) en Fredy Ribeiro één van de drie gevreesde turbomannetjes voorop was.

Nigel Hasselbaink Ⓒ Hollandse Hoogte

,,Dat het in kwaliteit niet zo veel uitmaakt, daar ben ik het mee eens’’, zegt captain Ryan Koolwijk stellig over alle wijzigingen. ,,Over de hele breedte van de groep gezien hebben we veel kwaliteit. Ik denk dat de trainer het daarom ook doet. En ik denk dat Feyenoord net als tegen FC Oss ook gaat wijzigen.’’ Mitchell van der Gaag houdt onder meer Mike van Duinen nog wat uit de wind, die na een jaar met erg weinig minuten weer in een druk ritme is terechtgekomen. ,,Maar om te spreken over sparen of jongens van het tweede plan, daarvoor nemen we dit duel véél te serieus’’, aldus de coach, die Luigi Bruins mist met een blessure.

Vermoedelijke opstelling Excelsior:

Muyters; Karami, Mattheij, Massop, Owusu; Fortes, Faik, Koolwijk; Ribeiro, Hasselbaink, Pantic.