Van der Heijden trekt deur achter zich dicht bij Feyenoord

De centrale verdediger traint nog een week mee bij de Rotterdamse club. De 32-jarige linkspoot werd door Feyenoord vijf jaar geleden overgenomen van Vitesse en won onder meer één keer de landstitel en twee keer de KNVB-beker. Zijn contract liep aan het einde van het wegens de uitbraak van het nieuwe coronavirus vroegtijdig beëindigde seizoen af.

Op de website van de club zegt Van der Heijden dat Feyenoord een plekje in zijn hart heeft gekregen. „Mijn begin was lastig, ik moest wennen aan de Rotterdamse mentaliteit. Uiteindelijk ben ik die heel erg gaan waarderen. Voor Feyenoord spelen in De Kuip, dat is gewoon geweldig. Dat is ook wat ik het meest ga missen. Ik ben heel blij met de tijd die ik hier heb gehad.”