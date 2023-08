Feyenoord-coach Arne Slot wacht op laatste transfer voor sluiten van transferwindow

De Kroaten zijn nog altijd verwikkeld in de strijd om kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League en daar moet Feyenoord zich bij neerleggen. Met een nieuwe huurperiode van Oussama Idrissi is er inmiddels wel een alternatief. Tegen Sparta, komende zondag tijdens een uitverkochte derby het Kasteel de tegenstander, zal de selectie in elk geval nog geen nieuwkomer tellen.

Het enige ‘frisse’ gezicht is dat van Gernot Trauner, die na twee weken trainen met de selectie weer deel uitmaakt van de groep voor een competitiewedstrijd. Zijn laatste optreden in de Eredivisie dateert van 16 april, uit bij Cambuur Leeuwarden. De Oostenrijker popelt om weer plaats te nemen in het hart van de defensie en dat komt goed uit gelet op de schorsing van Bart Nieuwkoop (rode kaart tegen Fortuna) en de verkoop van Marcus Pedersen aan het Italiaanse Sassuolo.

Acht miljoen euro

Feyenoord kan een aardig bedrag opstrijken voor de Noor, die twee jaar geleden voor twee miljoen euro werd overgenomen van Molde en nu alles bij elkaar bijna acht miljoen gaat opleveren. De handtekeningen waren vrijdagavond nog niet gezet, maar coach Arne Slot durft niet meer te rekenen op Pedersen. Al moet hij nog wel beslissen of Trauner in de basis kan beginnen. Zoniet dan heeft hij nog een kleine puzzel op te lossen.

Luka Ivanusec. Ⓒ ANP/HH

Die puzzel is niet zo groot als het vraagstuk op het middenveld van de kampioen, waar nu alle ogen op zijn gericht. Slot heeft alle kritieken gelezen en gehoord, maar lijkt zich totaal niet druk te maken. Hij heeft Mats Wieffer even verteld dat die zichzelf niet naar beneden moet praten en hij heeft Ramiz Zerrouki duidelijk gemaakt dat die niet met een kwaaie kop van het veld moet lopen als hij wordt gewisseld. ,,Vorig jaar is er nooit een speler boos van het veld gekomen’’, wijst Slot op de teamspirit die er altijd in zijn ploeg is geweest.

Zerrouki

Dat het op het middenveld beter moet, weet de oefenmeester van Feyenoord zelf ook wel. Al is hij ervan overtuigd dat Wieffer en Zerrouki prima naast elkaar kunnen spelen. ,,Het hangt af van wat er om hen heen gebeurt? Welke vleugelspitsen en welke spitsen zijn complementair aan ons middenveld? Het zou gek zijn als alles op de eerste dag al klopt. Ik weet dat supporters niks hebben aan de opmerking dat we geweldig hebben getraind, maar dit elftal is veel beter dan dat we tegen PSV en Fortuna in de eerste helft hebben laten zien.’’

Met vier spelers in de voorlopige selectie van het Nederlandse elftal is er voor Slot ook het bewijs dat spelers zich goed blijven ontwikkelen onder zijn vleugels. Na Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer is ook linksback Quilindschy Hartman door bondscoach Ronald Koeman in zijn groep opgenomen. Slot: ,,Drie spelers uit de jeugdopleiding van de club en volgens mij heeft Ian Maatsen (nu Chelsea, red.) ook nog bij Feyenoord in de jeugd gespeeld.’’

Geen frustratie

Ondanks de aanwezigheid van talent heeft Feyenoord voor het eerst in jaren diep in de buidel getast voor investeringen. Niet zo diep als Ajax of PSV, maar dat is voor Slot allesbehalve een frustratie zo maakt hij duidelijk.

,,Vijf jaar geleden waren transfersommen van vier of vijf miljoen euro niet eens aan de orde hier. Nee, ik schrik niet van het feit dat onze concurrenten grotere bedragen betalen. Diezelfde ploegen, Ajax en PSV, waren twee jaar terug ook onze concurrenten. En in die twee seizoenen hebben wij goede spelers gehaald, is het ons twee jaar lang gelukt om leuk voetbal te spelen, hebben we een Europese finale gehaald en zijn we kampioen geworden. Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat het nu ook weer gaat lukken om zo te spelen.’’

Jonge spelersgroep

Misschien, voegt hij er aan toe, kan Feyenoord over een paar jaar wel bedragen van vijftien miljoen euro op tafel leggen. Het helpt als de club winst kan blijven maken op de transfermarkt en daar zorgt Slot als coach door de prestaties met zijn team in elk geval al een paar seizoen voor. Dan is er nog een ander feitje waar iedereen bij Feyenoord trots op is. Toen de coach in 2021 aantrad was 75 procent van de spelersgroep 27 jaar of ouder. Nu staat er een selectie die veel jonger is en die toekomst heeft.

,,Het gaat om waarde opbouwen. Als we dit nog twee jaar volhouden komt het moment er echt wel dat wij ook grotere investeringen kunnen doen.’’