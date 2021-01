’Fabio Jakobsen gaat de wereld opnieuw veroveren’

De 35-jarige Cavendish krijgt dit seizoen opnieuw zijn kans bij de ploeg van Patrick Lefevere. Jakobsen is zoals bekend herstellende van zijn horrorval in de Ronde van Polen. En de twee kunnen het blijkbaar bijzonder goed met elkaar vinden.

„De beste sprinter ooit, Mark Cavendish. Je bent altijd al een inspiratie geweest voor mij. Bedankt voor al je steun”, aldus de Nederlander.

„Het is speciaal dat ik, als 35-jarige, nog elke dag geïnspireerd kan worden door het zien fietsen van iemand”, reageerde ’Cav’ op Instagram. „De wielerwereld weet wat Fabio allemaal heeft meegemaakt. Het is niet leuk, maar ik voel me vereerd dat ik getuige mag zijn van hoe diep iemand kan gaan, hoe veel vechtlust hij heeft en hoe veel verlangen hij heeft naar een terugkeer in het peloton. Hij is niet bang om te laten zien dat hij lijdt en dat is mooi om te zien. Deze jongen gaat de wereld opnieuw veroveren. Hier wordt een film van gemaakt!”

Bron: Het Nieuwsblad