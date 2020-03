Column: Gejank John van den Brom past niet bij FC Utrecht

Valentijn Driessen Ⓒ Telegraaf

Ondanks substantiële en dure kwalitatieve versterkingen vorige zomer en afgelopen winter presteert FC Utrecht dit seizoen wisselvallig en onder de maat. De resultaten en uitvoering bewegen als een jojo heen en weer in de Domstad. Evenals de formatie die de nieuwe trainer John van den Brom wekelijks het veld instuurt. De enorme keus aan spelers blijft de coach verleiden om zijn basiselftal door elkaar te husselen. Helemaal als het even tegenzit. Het is de achilleshiel van trainer Van den Brom, die nogal snel in paniek raakt waar hij juist de rust moet bewaren en vertrouwen uitstralen.