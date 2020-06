Betaald voetbal presenteert ’Deltaplan’ vrijdag aan kabinet

De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van of het nieuwe seizoen half september kan beginnen en wanneer er weer toeschouwers welkom zijn in stadions. Om meer dan 150 miljoen euro zal waarschijnlijk niet worden gevraagd, want clubs en KNVB willen de crisis ook zelf verdrijven.

Terug naar de tekentafel

Algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB riep eind april de hulp van de overheid in, omdat alle teams uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie volgens hem misschien wel 400 miljoen euro mis zouden lopen door het coronavirus. De politiek stuurde hem resoluut terug naar de tekentafel. „Als je alleen maar aangeeft dat je 400 miljoen schade lijdt zonder een fatsoenlijk plan neer te leggen, dan sta je achteraan in de rij”, schamperde fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVD.

Inmiddels hebben de profclubs hun onderlinge verdeeldheid in veel vergaderingen zo goed en kwaad als dat mogelijk was opzijgezet. Ze hebben een solidariteitsfonds opgetuigd met bijdragen van de vier topclubs (Ajax, AZ, Feyenoord en PSV), de KNVB, de UEFA, hoofdsponsor ING en de spelers en speelsters van Oranje. De top-4 wil zelf geen beroep op dat fonds doen.

Europese inkomsten

Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II zijn bereid een deel van hun Europese inkomsten van het komende seizoen te delen met de andere teams. Ajax staat verreweg het meest af, als rijkste club en mogelijke deelnemer aan de lucratieve Champions League. Daarnaast brengen veel clubs een fors salarisoffer van 20 procent en snijden ze nadrukkelijk in de kosten.

Het betaald voetbal hoopt ook minimaal tot september gebruik te maken van de NOW, (de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), een speciale loonmaatregel van de overheid voor bedrijven die door de coronacrisis minimaal 20 procent van hun omzet verliezen.

Fans in stadions

De profclubs hopen dat ze in augustus weer oefenduels mogen spelen, ondanks het huidige verbod op evenementen dat tot 1 september is uitgeschreven. Ze houden het moeilijk zolang stadions leeg moeten blijven. Omdat een vaccin nog wel even op zich laat wachten, willen ze met de politiek bekijken of er ook op een andere, redelijk veilige manier weer supporters naar wedstrijden mogen.