Cristiano Ronaldo ziek van positieve coronatest: ’PCR is bullshit’

Via Instagram liet de Portugees weten: „Voel mij goed en gezond! Forza Juve! #finoallafine.” Daar voegde hij het commentaar „PCR IS BULLSHIT” aan toe, doelend op de keel- en neusslijmtest die wordt gebruikt om het coronavirus aan te tonen. Ronaldo heeft meer dan 241 miljoen volgers op Instagram. De opmerking heeft hij later weer verwijderd.

Derde keer op rij

Ruim twee weken geleden werd bekend dat de Portugees besmet was met het virus. Tien dagen later testte hij opnieuw positief. In de tussentijd moest Juventus het zonder zijn doelpuntenmaker stellen in de Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev (2-0 winst) en in de Italiaanse competitie tegen Crotone en Hellas Verona (beiden 1-1). Dinsdag bleek dus dat de voetballer voor de derde keer een positieve test had.

De regels van de Europese voetbalbond UEFA schrijven voor dat een speler minimaal 24 uur voor aanvang van een wedstrijd negatief moet testen.

Bekijk hier de uitslagen, standen en het programma in de Champions League