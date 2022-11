Bos blij met seizoensstart op snelste skeletonbaan ter wereld: ’Beter dan verwacht’

Het was voor de Gelderse haar rentree in Whistler, nadat ze een paar jaar absent was geweest bij de wedstrijden in Canada. Dit terwijl met name haar Noord-Amerikaanse concurrenten wel in actie kwamen op de snelste baan ter wereld. „Dit resultaat is beter dan ik verwacht had toen ik hier vorige week naartoe kwam. Een prima seizoensopener”, zei Bos na afloop.

„Voor mij was het een goede verbetering ten opzichte van de laatste keer dat ik hier was”, vervolgt Bos. „Toen werd ik twaalfde op het WK met veel van de mensen die er nu ook weer waren. Daar zat ik ditmaal toch mooi voor. Er is ook zeker nog ruimte voor verbetering, maar ik heb een persoonlijke record neergezet op de afdaling en bijna ook op de start. Daarnaast haalde ik een eigen snelheidsrecord van 142.7 kilometer per uur, de hoogste snelheid van het startveld.”

Na haar bronzen medaille op de Olympische Spelen van afgelopen winter in Peking, heeft Bos de ambitie uitgesproken om ook op de Spelen van 2026 in actie te komen. De route daar naartoe is met de start van het nieuwe seizoen nu begonnen. „Dit was een solide begin. Eens kijken of we er de komende weken nog wat meer uit kunnen halen.”

Het WK eind januari in Sankt Moritz is dit seizoen het hoofddoel van Bos. Daaraan voorafgaand worden zes World Cup wedstrijden georganiseerd. Komende donderdag staat in het Amerikaanse Park City de tweede wedstrijd op het programma, daarnaast staat op 16 december in Amerika ook nog de World Cup in Lake Placid gepland.