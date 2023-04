Anderlecht pakt punt dankzij keeper Verbruggen in aanloop naar AZ-clash

Anderlecht is in de kwartfinales van diezelfde Europese competitie donderdag in Brussel de tegenstander van AZ.

De Nederlandse doelman Bart Verbruggen had voorafgaand aan het duel met Westerlo vier keer op rij de nul gehouden. Dat deed de Bredanaar onder meer uit bij Villarreal, waar Anderlecht zich dankzij een 1-0-zege plaatste voor de kwartfinales.

Verbruggen breidde die serie dankzij een paar knappe reddingen uit naar vijf duels, maar zijn ploeg bleef in de Belgische voetbalcompetitie op de negende plaats staan met 3 punten achterstand op Westerlo.

Antwerp klopt Cercle dankzij late treffer

Antwerp heeft in de Belgische voetbalcompetitie met de nodige moeite Cercle Brugge verslagen. De ploeg van coach Mark van Bommel won in de eigen Bosuil met 2-1. De winnende treffer viel pas in de 85e minuut: aanvoerder Toby Alderweireld schoot raak vanaf de strafschopstip.

Bij de rust keek de thuisploeg, met Vincent Janssen en Calvin Stengs in de basis, tegen een 1-0-achterstand aan. Dino Hotic had de score in de 42e minuut geopend. Na de pauze bracht Van Bommel ook aanvaller Gyrano Kerk in het veld. Een eigen doelpunt van Boris Popovic bracht Antwerp weer naast Cercle waarna Alderweireld het duel kort voor tijd besliste. De strafschop werd gegeven wegens hands van Thibo Somers.

Antwerp staat derde met 66 punten, 5 minder dan koploper Genk dat zondag nog tegen Standard speelt.

Genk

KRC Genk heeft de uitwedstrijd tegen Standard Luik verloren. De koploper in de hoogste klasse van het Belgische voetbal verloor met 2-0 en zag concurrenten Union en Antwerp dichterbij komen.

Genk heeft nog 2 punten voorsprong op Union, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde bij AA Gent. Antwerp won eerder zondag met 2-1 van Cercle Brugge. De ploeg van coach Mark van Bommel volgt op 5 punten.

Philip Zinckernagel opende na een half uur de score voor de thuisploeg. Nadat doelman Maarten Vandevoordt redding had gebracht op een inzet van voormalig Vitesse-speler Noah Ohio kon Zinckernagel scoren uit de rebound. Enkele minuten later kreeg de Deen een strafschop nadat Ángelo Preciado een overtreding op hem had gemaakt. Vanaf 11 meter schoot hij de 2-0 binnen.

Ohio werd in de tweede helft gewisseld bij Standard.